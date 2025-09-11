排灣族鼻笛走向國際 在檳城與邦咯島奏響山海之聲（影音）

嵐天音樂負責人甘聖竹演奏鼻笛、雷諾文鋼琴伴奏。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕以「迴回II—山海間的思念」表演受到熱烈迴響的屏東嵐天樂集，宣布10月初展開馬來西亞巡演行程，並受邀前往檳城參與「地球節（Earth Fest）」活動，以鼻笛手作工作坊與聲音示範為主軸，讓海風與笛聲一同成為樂章的一部分，促進跨國文化的對話與在地連結。

嵐天音樂負責人甘聖竹演奏鼻笛。（記者葉永騫攝）

嵐天音樂負責人甘聖竹表示，這次海外行程延伸「迴回」系列的核心命題，用音樂說故事，嵐天樂集將把排灣族傳統鼻笛、口笛與人聲並置，於城市節慶與島嶼節慶兩種不同場域中，實踐「在地連結×跨文化對話」的雙向交流。團隊也持續與排灣族鼻笛傳承藝師少妮瑤．久分勒分合作，讓「手作—聲音—場域」形成一體化敘事。

甘聖竹說，在活動中會先邀請民眾從「做樂器」到「演奏」親身體驗南島聲紋；同期間亦將走訪霹靂州的「邦咯海島節（Pangkor Island Festival）」，以島嶼為舞台，讓海風與笛聲一同成為樂章的一部分，為藝術節畫下具有「山海對話」意象的收束，「把鼻笛帶到檳城，希望陪大家一起把『聲音做出來』；當每個人手上都握著自己做的笛，音樂就不再只是台上，而是彼此之間的呼吸與傾聽。」

嵐天樂集教育總監雷諾文指出，讓鼻笛、口笛成為能獨當一面的聲音主體，在馬來西亞的地球節和邦咯島交流分享，讓原主民文化藝術與國際交流，展現台灣的音樂和藝術。

