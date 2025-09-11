自由電子報
藝文 > 即時

一代巨星的溫柔記憶！鄧麗君30周年紀念音樂會曲目曝光 10月國家音樂廳登場

2025/09/11 17:41

鄧麗君30周年紀念音樂會，將於10月國家音樂廳登場。曾維庸（左起）、梁茜雯、李哲藝、曹光澯、鄧長富、黃少華、灣聲執行長陳冬梅、鄧麗君基金會執行長鄧永佳於宣佈會上合影。（灣聲樂團提供）鄧麗君30周年紀念音樂會，將於10月國家音樂廳登場。曾維庸（左起）、梁茜雯、李哲藝、曹光澯、鄧長富、黃少華、灣聲執行長陳冬梅、鄧麗君基金會執行長鄧永佳於宣佈會上合影。（灣聲樂團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為紀念華語歌壇傳奇鄧麗君逝世三十周年，由金寶山社會福利慈善事業基金會、灣聲樂團與鄧麗君文教基金會共同主辦的「永恆與經典──鄧麗君三十周年音樂會」，將於10月5日在國家音樂廳登場，由指揮曾維庸帶領灣聲樂團演出。

今日記者會上，三方代表一致強調這場音樂會不只是懷舊，而是以當代音樂語言重溫鄧麗君的影響力。灣聲樂團副董事長黃少華說：「她的歌聲是青春歲月最深刻的印記，這次希望用弦樂的語言，讓旋律再次流動。」

金寶山董事長曹光澯則表示，三十年來，她的歌聲仍溫柔存在，「希望透過這場音樂會，傳遞優雅與堅定的力量。」而鄧麗君文教基金會董事長鄧長富也指出：「她是一個時代的溫柔記憶，我們希望觀眾能透過音樂找到屬於自己的片段。」

音樂總監李哲藝介紹，曲目規劃從〈小城故事〉到〈甜蜜蜜〉，並以《金色年代》小提琴協奏曲串連〈月亮代表我的心〉、〈何日君再來〉、〈我只在乎你〉，象徵「一生、愛情、未來」３大篇章。最後以〈恰似你的溫柔〉、〈愛人〉收尾，描繪華人世界的共同情感記憶。演出詳詢TixFun網站。

