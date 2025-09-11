自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

桃園鐵玫瑰藝術節「半透明城市」 10/25登場

2025/09/11 18:28

2025桃園鐵玫瑰藝術節將於十月廿五日登場，主辦單位安排FOCASA馬戲團帶來專業演出。（記者謝武雄攝）2025桃園鐵玫瑰藝術節將於十月廿五日登場，主辦單位安排FOCASA馬戲團帶來專業演出。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕2025桃園鐵玫瑰藝術節將於10月25日登場，活動以「半透明城市」為主題，「城市中邊界的消弭或增生」為核心，包含日本結城座「變身」、澳門足跡「影的告別」、FOCASA馬戲團「解憂快餐車」等團隊帶來共9檔節目，同時規畫多場免費周邊活動，包含戲劇、舞蹈及馬戲等演出類型，市府今舉行記者會，歡迎市民參與。

2025桃園鐵玫瑰藝術節，以「半透明城市」為主題，13日起全面啟售。（記者謝武雄攝）2025桃園鐵玫瑰藝術節，以「半透明城市」為主題，13日起全面啟售。（記者謝武雄攝）

市長張善政說，8月15日開賣1日快閃「3折限量票券」，短短數分鐘被搶購一空，點燃藝術熱度。12日前購票仍有75折早鳥優惠，13日起將推出多種購票方案，包括4人同行、城市套票8折、桃展會員85折，以及青年席位（文化幣）專屬優惠300元或5折等，鼓勵更多市民走進劇場，活動官網：https://www.ironrose-fest.com

2025桃園鐵玫瑰藝術節將於十月廿五日登場，主辦單位安排FOCASA馬戲團帶來專業演出。（記者謝武雄攝）2025桃園鐵玫瑰藝術節將於十月廿五日登場，主辦單位安排FOCASA馬戲團帶來專業演出。（記者謝武雄攝）

文化局長邱正生表示，今年由日本「結城座」帶來「變身」舞台劇擔綱開幕演出，該劇改編卡夫卡名作「變形記」，於2022年日本首演即引起熱烈迴響，透過擁有390年歷史江戶懸絲傀儡技藝，引領觀眾走進卡夫卡世界；另敦青舞蹈團攜手馬尼拉芭蕾舞團演出芭蕾舞劇「白雪公主 Snow White」；澳門「足跡Step Out」帶來融合光影、魔幻敘事的「影的告別」；台灣專業當代馬戲團隊FOCASA馬戲團帶來「解憂快餐車」，將馬戲與雜技帶入劇場，讓馬戲走進大眾生活；君舞蹈劇場再度攜手編舞家林文中推出「家鄉的歌」描繪移工在異地故事。

2025桃園鐵玫瑰藝術節，以「半透明城市」為主題，13日起全面啟售。（記者謝武雄攝）2025桃園鐵玫瑰藝術節，以「半透明城市」為主題，13日起全面啟售。（記者謝武雄攝）

