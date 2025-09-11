自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

今秋想來段「花澎旅」還是「淡澎遊」？ 福容連鎖推雙城記住宿優惠

2025/09/11 19:34

入住雙城記專案，福容花蓮店加贈無動力自行車暢遊海濱自行車道。（福容大飯店提供）入住雙城記專案，福容花蓮店加贈無動力自行車暢遊海濱自行車道。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接9至10月4個連假：教師節、中秋節及國慶連假、光復節，福容連鎖旗下飯店特別聯手推出優惠住宿，福容大飯店花蓮店與9月全新開幕的福容徠旅澎湖，聯手推出「花現澎湖WAY！2025花蓮澎湖雙城記」，一次玩遍兩座靠海的城市，活動期間即日起至明年3月31日，3天2夜不只優惠價，福容花蓮店再加碼贈送無動力自行車與200元餐飲抵用券1張，專案限電話訂房，每日限量6間；福容徠旅澎湖外觀形似小型郵輪，呼應福容淡水漁碼店的大郵輪造型，兩館即日起至12月30日，推出「住大郵輪飯店送小郵輪旅店」，入住淡水福容飯店市景豪華房，即贈福容徠旅澎湖店雙人閱旅客房。

福容花蓮店無邊際泳池，遠眺最美太平洋。（福容大飯店提供）福容花蓮店無邊際泳池，遠眺最美太平洋。（福容大飯店提供）

離海濱自行車道最近的福容花蓮店，旅人能租借無動力自行車或電輔車，在有林蔭的海濱自行車道漫遊，海風徐徐吹來，相當自在。飯店擁有遠眺最美太平洋的無邊際泳池，運動完先在飯店悠哉戲水，下午繼續往南邊玩，探索全台最浮誇小七，彷彿置身摩洛哥的沙漠城堡，每個角落都超好拍。還要到雲山水探訪落羽松，枝葉茂密交錯成蔭，堪稱每年必來的最佳打卡點。

澎湖最新網美系飯店-福容徠旅澎湖，9月全新開幕。（福容大飯店提供）澎湖最新網美系飯店-福容徠旅澎湖，9月全新開幕。（福容大飯店提供）

9月甫開幕的「福容徠旅澎湖」坐落在馬公市，從澎湖機場到飯店約15分鐘，全館裡裡外外都有好看、好拍的網美角落，十足的網美系旅店。戶外的「島日微光」是獨特的裝飾藝術空間，白天適合親子遊樂拍網美照，座椅則是運用太陽能充電，在夜晚變身燈光裝置的藝術品，成為神祕有趣的派對空間；頂樓的「橙光城光」 是欣賞夕陽最美的位置，夜間則化身為星空酒吧。

入住福容淡水漁碼店，欣賞美麗夕陽。（福容大飯店提供）入住福容淡水漁碼店，欣賞美麗夕陽。（福容大飯店提供）

福容淡水漁碼店飯店則是以獨特郵輪造型、零死角無敵海景房、世界級夕陽美景，成為網友心目中的「最美」代表，蟬聯7連霸最美親子飯店，更囊括「台灣最美飯店」兩大獎項：「最美親子享樂飯店」與「最美房間」，獨特設計與沉浸式體驗的「POPA露營主題房」深受親子家庭喜愛。飯店設施包括300坪的室內體能館，高空絕美泳池、兒童遊戲閱讀區、海景健身房、SPA芳療；飯店外的淡水漁人碼頭景區內，有情人橋、浮動碼頭、幾米遊樂場及裝置藝術、木棧道、心型石滬等，非常適合親子旅遊。更多相關訊息詳詢官網：花現澎湖WAY！2025花蓮澎湖雙城記、「住淡水福容送澎湖徠旅」住房活動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應