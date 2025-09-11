今秋想來段「花澎旅」還是「淡澎遊」？ 福容連鎖推雙城記住宿優惠

入住雙城記專案，福容花蓮店加贈無動力自行車暢遊海濱自行車道。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接9至10月4個連假：教師節、中秋節及國慶連假、光復節，福容連鎖旗下飯店特別聯手推出優惠住宿，福容大飯店花蓮店與9月全新開幕的福容徠旅澎湖，聯手推出「花現澎湖WAY！2025花蓮澎湖雙城記」，一次玩遍兩座靠海的城市，活動期間即日起至明年3月31日，3天2夜不只優惠價，福容花蓮店再加碼贈送無動力自行車與200元餐飲抵用券1張，專案限電話訂房，每日限量6間；福容徠旅澎湖外觀形似小型郵輪，呼應福容淡水漁碼店的大郵輪造型，兩館即日起至12月30日，推出「住大郵輪飯店送小郵輪旅店」，入住淡水福容飯店市景豪華房，即贈福容徠旅澎湖店雙人閱旅客房。

福容花蓮店無邊際泳池，遠眺最美太平洋。（福容大飯店提供）

離海濱自行車道最近的福容花蓮店，旅人能租借無動力自行車或電輔車，在有林蔭的海濱自行車道漫遊，海風徐徐吹來，相當自在。飯店擁有遠眺最美太平洋的無邊際泳池，運動完先在飯店悠哉戲水，下午繼續往南邊玩，探索全台最浮誇小七，彷彿置身摩洛哥的沙漠城堡，每個角落都超好拍。還要到雲山水探訪落羽松，枝葉茂密交錯成蔭，堪稱每年必來的最佳打卡點。

澎湖最新網美系飯店-福容徠旅澎湖，9月全新開幕。（福容大飯店提供）

9月甫開幕的「福容徠旅澎湖」坐落在馬公市，從澎湖機場到飯店約15分鐘，全館裡裡外外都有好看、好拍的網美角落，十足的網美系旅店。戶外的「島日微光」是獨特的裝飾藝術空間，白天適合親子遊樂拍網美照，座椅則是運用太陽能充電，在夜晚變身燈光裝置的藝術品，成為神祕有趣的派對空間；頂樓的「橙光城光」 是欣賞夕陽最美的位置，夜間則化身為星空酒吧。

入住福容淡水漁碼店，欣賞美麗夕陽。（福容大飯店提供）

福容淡水漁碼店飯店則是以獨特郵輪造型、零死角無敵海景房、世界級夕陽美景，成為網友心目中的「最美」代表，蟬聯7連霸最美親子飯店，更囊括「台灣最美飯店」兩大獎項：「最美親子享樂飯店」與「最美房間」，獨特設計與沉浸式體驗的「POPA露營主題房」深受親子家庭喜愛。飯店設施包括300坪的室內體能館，高空絕美泳池、兒童遊戲閱讀區、海景健身房、SPA芳療；飯店外的淡水漁人碼頭景區內，有情人橋、浮動碼頭、幾米遊樂場及裝置藝術、木棧道、心型石滬等，非常適合親子旅遊。更多相關訊息詳詢官網：花現澎湖WAY！2025花蓮澎湖雙城記、「住淡水福容送澎湖徠旅」住房活動。

