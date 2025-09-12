自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

趕赴馬祖國際島藝術盛宴 旅行社打造亮點主題遊程

2025/09/12 08:00

「2025馬祖國際藝術島」已登場，有逾50件全新作品迎賓，圖為作品〈築巢〉。（長汎假期提供）「2025馬祖國際藝術島」已登場，有逾50件全新作品迎賓，圖為作品〈築巢〉。（長汎假期提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「2025馬祖國際藝術島」即日起至11月16日止，在馬祖四鄉五島登場，本屆以「拍楸─你的海洋，我的陸」為題，並首次開放國際徵件，共展出國內外逾50件全新作品。長榮航空直營旅行社長汎假期，繼前兩屆推出馬祖國際藝術島主題遊程之後，本屆也將持續帶領旅人，親身體驗馬祖秋日最迷人的島嶼風情。

除了這屆作品，第2屆藝術島常設展品也不容錯過，圖為作品〈海就是我的陸〉。（長汎假期提供）除了這屆作品，第2屆藝術島常設展品也不容錯過，圖為作品〈海就是我的陸〉。（長汎假期提供）

團體主題遊程安排林義和私宅閩東風味餐。（長汎假期提供）團體主題遊程安排林義和私宅閩東風味餐。（長汎假期提供）

深耕馬祖行程的長汎假期，此次精心規畫「馬祖國際藝術島3日」團體主題遊程，內容包括立榮航空來回機票、特色旅宿及當地美食，旅客可選擇由台北或台中出發，台北出發的旅客安排北竿進、南竿出的雙點進出航班；台中旅客則安排南竿往返，行程還包含馬祖島際間的交通船，並可前往欣賞藝術島精采作品。除了帶領旅人一睹馬祖的藝術新風貌，沉浸藝術之美，長汎假期也完整呈現馬祖的自然與人文魅力：走訪馬祖的信仰中心「媽祖巨神像」、探訪「北海坑道」見證戰地前線的歷史痕跡、入住獨具特色的芹壁村閩式石屋老宅、品嘗林義和私宅閩東風味餐等，多面向感受在地的風土故事。

馬祖知名景點「媽祖巨神像」，由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，象徵「365日，日日平安」。（長汎假期提供）馬祖知名景點「媽祖巨神像」，由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，象徵「365日，日日平安」。（長汎假期提供）

「北海坑道」見證戰地前線的歷史痕跡。（長汎假期提供）「北海坑道」見證戰地前線的歷史痕跡。（長汎假期提供）

團體行程選項之外，想安排自由行的旅人也可透過「立榮假期」官網，快速搜尋最超值的馬祖「機+酒」組合，台北、台中天天出發，彈性選擇不同的航點進出，3天2夜起優惠價。為響應藝術島盛事，立榮假期更推出官網限定折扣，即日起至11月16日止，結帳時輸入折扣碼「2025matsu」，即可享單筆訂單折抵300元優惠，限量200組。此外，凡於官網訂購機+酒方案，還可選擇加購優惠租車服務，讓馬祖藝術島之旅更加彈性自在。更多旅遊產品資訊詳詢長汎假期「2025馬祖國際藝術島」官網。　

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應