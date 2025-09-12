趕赴馬祖國際島藝術盛宴 旅行社打造亮點主題遊程

「2025馬祖國際藝術島」已登場，有逾50件全新作品迎賓，圖為作品〈築巢〉。（長汎假期提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「2025馬祖國際藝術島」即日起至11月16日止，在馬祖四鄉五島登場，本屆以「拍楸─你的海洋，我的陸」為題，並首次開放國際徵件，共展出國內外逾50件全新作品。長榮航空直營旅行社長汎假期，繼前兩屆推出馬祖國際藝術島主題遊程之後，本屆也將持續帶領旅人，親身體驗馬祖秋日最迷人的島嶼風情。

除了這屆作品，第2屆藝術島常設展品也不容錯過，圖為作品〈海就是我的陸〉。（長汎假期提供）

團體主題遊程安排林義和私宅閩東風味餐。（長汎假期提供）

深耕馬祖行程的長汎假期，此次精心規畫「馬祖國際藝術島3日」團體主題遊程，內容包括立榮航空來回機票、特色旅宿及當地美食，旅客可選擇由台北或台中出發，台北出發的旅客安排北竿進、南竿出的雙點進出航班；台中旅客則安排南竿往返，行程還包含馬祖島際間的交通船，並可前往欣賞藝術島精采作品。除了帶領旅人一睹馬祖的藝術新風貌，沉浸藝術之美，長汎假期也完整呈現馬祖的自然與人文魅力：走訪馬祖的信仰中心「媽祖巨神像」、探訪「北海坑道」見證戰地前線的歷史痕跡、入住獨具特色的芹壁村閩式石屋老宅、品嘗林義和私宅閩東風味餐等，多面向感受在地的風土故事。

馬祖知名景點「媽祖巨神像」，由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，象徵「365日，日日平安」。（長汎假期提供）

「北海坑道」見證戰地前線的歷史痕跡。（長汎假期提供）

團體行程選項之外，想安排自由行的旅人也可透過「立榮假期」官網，快速搜尋最超值的馬祖「機+酒」組合，台北、台中天天出發，彈性選擇不同的航點進出，3天2夜起優惠價。為響應藝術島盛事，立榮假期更推出官網限定折扣，即日起至11月16日止，結帳時輸入折扣碼「2025matsu」，即可享單筆訂單折抵300元優惠，限量200組。此外，凡於官網訂購機+酒方案，還可選擇加購優惠租車服務，讓馬祖藝術島之旅更加彈性自在。更多旅遊產品資訊詳詢長汎假期「2025馬祖國際藝術島」官網。

