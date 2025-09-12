自由電子報
藝起享享 > 藝術文化

衛武營7週年！Open House14項廳院節目免費索票9/26開搶

2025/09/12 14:21

布拉瑞揚舞團《我・我們》第一部曲派對前哨站。（衛武營提供）布拉瑞揚舞團《我・我們》第一部曲派對前哨站。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心歡慶7週年，10月10日Open House再度邀請民眾免費入席世界級劇場，從清晨到深夜推出14項精采活動，管風琴、星空下音樂派對，還有《魂顛記》大銀幕特別版放映等，廳院節目免費索票9月26日開搶。

無聲木管五重奏與鴨子老師將帶來「糖果屋的祕密音符」。（衛武營提供）無聲木管五重奏與鴨子老師將帶來「糖果屋的祕密音符」。（衛武營提供）

衛武營今年規畫14項精采活動，包含管風琴、木管音樂、爆笑相聲、舞蹈排練直擊、市集、導覽等，4檔廳院節目豐富多元，音樂廳特邀國際管風琴獨奏家尚傑生帶來「跟著管風琴一起趴趴走」，從古典名曲、台灣歌謠到「台灣日常之聲」，由淺入深近距離體驗管風琴音樂之美；戲劇院推出台北曲藝團「相聲也瘋狂」，以群口相聲《王子復仇記》為核心，融合《哈姆雷特》、《趙氏孤兒》、《王佐斷臂》3齣經典復仇戲碼，展現傳統曲藝與現代創意的完美結合。

盜魂爵士樂團。（衛武營提供）盜魂爵士樂團。（衛武營提供）

表演廳則有無聲木管五重奏&鴨子老師帶來「糖果屋的祕密音符」，改編自洪伯定克格林童話經典兒童歌劇，融合浪漫樂派風格與德國民謠旋律，木管五重奏結合鴨子老師生動風趣的說書，彷彿身歷其境；歌劇院邀請觀眾搶先直擊布拉瑞揚舞團《我・我們》第一部曲派對前哨站排練實況，編舞布拉瑞揚與舞者將揭開紗幕，讓觀眾一探作品源頭及實際排練場景。

Pathfinder。（衛武營提供）Pathfinder。（衛武營提供）

此外，「武營歐普拉」全民美聲將於公共鋼琴旁舉行，「創意學習工作坊」混青春表演課25位「跨齡」夥伴，將以《哈姆雷特》經典片段為題，展演戲劇實驗成果；戶外劇場「眾人的搖擺」音樂派對今年由Bright Light四重奏、盜魂爵士樂團、Pathfinder帶來風格迥異的爵士演出，下半場邀請創作女團BOOM！怪物星人與破億神曲製造機蕭秉治，輪番登場狂歡整晚。

Bright Light 四重奏。（衛武營提供）Bright Light 四重奏。（衛武營提供）

還有特別企畫《魂顛記》大銀幕特別版，改編自謝鑫佑原著小說《五囝仙偷走的祕密》的《魂顛記》，以高雄在地覆鼎金公墓流轉和台灣鬼神信仰、城鄉拆遷等背景，打造魔幻巨作，衛武營戲劇院首度化身為電影院，邀請大家「扮裝」來看午夜場電影，扮裝進場者完成指定任務即可兌換神祕小禮。

2025 Open House將進行衛武營國家藝術文化中心《魂顛記》大銀幕特別版放映。（衛武營提供）2025 Open House將進行衛武營國家藝術文化中心《魂顛記》大銀幕特別版放映。（衛武營提供）

