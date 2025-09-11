自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

李遠捷克會晤中歐最大人權影展總監 台灣可望加入60餘會員國網絡

2025/09/11 23:16

李遠與波什圖爾卡會後合影。（記者凌美雪攝）李遠與波什圖爾卡會後合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕文化部長李遠於捷克時間11日上午，在布拉格與中歐最大人權影展「One World國際人權影展」（One World International Human Right Festival）節目總監波什圖爾卡（Tomáš Poštulka）會面。

李遠與波什圖爾卡會後合影。（記者凌美雪攝）李遠與波什圖爾卡會後合影。（記者凌美雪攝）

雙方暢談1個半小時，除共同期盼與台灣「國際人權電影節」展開合作，波什圖爾卡也表達願以「世界人權電影節網絡（Human Rights Film Network）」的會員資格，邀請台灣加入這個目前已有60餘國參與的組織，擴展台灣人權電影在國際的影響力。

「One World 國際人權影展」由捷克最大非政府人權組織People in Need於1999年創辦，致力將世界各地關注人權議題的紀錄片引介至捷克。波什圖爾卡表示，目前One World以每年90部長片、10部短片、10部VR作品的規模，除在電影院，也在大學講堂、餐廳甚至火車站等播映。台灣作品包含《九槍》、《金門》及VR作品《無法離開的人》，都曾在放映之列，去年選映記錄台灣政治處境的《看不見的國家》，就選擇在眾議院放映，讓捷克政治工作者有機會看見台灣的現況。

李遠認為，台灣與捷克同樣面臨複雜的文化與歷史，人權這個全世界的普世價值，會是台灣與捷克、世界連結最好的主題 波什圖爾卡則承諾，將與台灣分享辦理大型國際人權電影節組織、運作等的具體與詳細指南。同時，也希望邀請台灣加入「世界人權電影節網絡」，相信透過台灣、捷克與各國人權影展等的合作與交流，台灣在人權電影領域的能見度一定能大幅提升。

