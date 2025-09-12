這難度太絕！李家德挑戰「１人分飾４角」 同場變身趙雲、關公、黃忠、劉備

國光劇團當家武生李家德（左）與藝術總監王安祈。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心國光劇團迎來30週年，將於台灣戲曲中心大表演廳推出「永恆時尚．秋分」，其中由李家德主演的《雪弟恨》將於9月14日登場，舞台上同時飾演趙雲、關公、黃忠、劉備等四個角色，考驗唱功、身段，「一趕四」的功力。

《雪弟恨》（又稱《伐東吳》）由李家德主演，其中〈趙雲救駕〉需長靠武生功夫，〈關公顯聖〉是紅生老爺戲，而〈黃忠帶箭〉與〈劉備哭靈〉則挑戰文武老生的唱念。李家德在唐文華親授下，加上歐陽霆、劉育志、黃世苰等青年演員共演，形成一場「青春版伐東吳」。

請繼續往下閱讀...

國光劇團指出，這次演出不只是經典重現，也是培育新秀的重要成果。8年前，朱陸豪親授《陸文龍》助李家德拿下最佳新秀獎；如今李家德再承名師技藝，期望透過舞台見證「名師出高徒」。

如此的舞台訓練方式，與當下年輕世代在綜藝、音樂舞台上的磨練不謀而合，考驗臨場反應與創意，兩者間的跨界呼應，也讓京劇的青春樣貌更貼近當代觀眾。演出詳詢傳藝中心官網與OPENTIX。

國立傳統藝術中心國光劇團迎來30週年，將於台灣戲曲中心大表演廳推出「永恆時尚．秋分」。（國光劇團提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法