自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

這難度太絕！李家德挑戰「１人分飾４角」 同場變身趙雲、關公、黃忠、劉備

2025/09/12 09:00

國光劇團當家武生李家德（左）與藝術總監王安祈。（國光劇團提供）國光劇團當家武生李家德（左）與藝術總監王安祈。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心國光劇團迎來30週年，將於台灣戲曲中心大表演廳推出「永恆時尚．秋分」，其中由李家德主演的《雪弟恨》將於9月14日登場，舞台上同時飾演趙雲、關公、黃忠、劉備等四個角色，考驗唱功、身段，「一趕四」的功力。

《雪弟恨》（又稱《伐東吳》）由李家德主演，其中〈趙雲救駕〉需長靠武生功夫，〈關公顯聖〉是紅生老爺戲，而〈黃忠帶箭〉與〈劉備哭靈〉則挑戰文武老生的唱念。李家德在唐文華親授下，加上歐陽霆、劉育志、黃世苰等青年演員共演，形成一場「青春版伐東吳」。

國光劇團指出，這次演出不只是經典重現，也是培育新秀的重要成果。8年前，朱陸豪親授《陸文龍》助李家德拿下最佳新秀獎；如今李家德再承名師技藝，期望透過舞台見證「名師出高徒」。

如此的舞台訓練方式，與當下年輕世代在綜藝、音樂舞台上的磨練不謀而合，考驗臨場反應與創意，兩者間的跨界呼應，也讓京劇的青春樣貌更貼近當代觀眾。演出詳詢傳藝中心官網與OPENTIX。

國立傳統藝術中心國光劇團迎來30週年，將於台灣戲曲中心大表演廳推出「永恆時尚．秋分」。（國光劇團提供）國立傳統藝術中心國光劇團迎來30週年，將於台灣戲曲中心大表演廳推出「永恆時尚．秋分」。（國光劇團提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應