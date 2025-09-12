史上最敏感？ 1個都被中國抗議 故宮捷克開展竟3位台灣部會首長同台

「故宮文物百選及其故事」特展在捷克國家博物館開幕，左起台灣文化部長李遠、捷克國家博物館總館長盧卡其、台灣故宮院長蕭宗煌。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕繼美國、奧地利、德國、日本之後，國立故宮博物院在百年院慶這一年，首赴中歐捷克國家博物館展出，以「故宮文物百選及其故事」為主題的特展，於當地時間9月11日晚間（台灣12日清晨）舉辦開幕儀式，由捷克國家博物館總館長盧卡其與台灣故宮院長蕭宗煌共同主持。備受注目的是，在中國處處抗議與打壓之下，台灣罕見有3位內閣部會首長同時現身。

「故宮文物百選及其故事」特展在捷克國家博物館開幕，左起捷克眾議院議長艾達莫娃台灣交通部長林佳龍、捷克參議院議長韋德齊，以及台灣立法院副院長江啟臣。（記者凌美雪攝）

捷克參/眾議院議長韋德齊與艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、文化部次長卡什帕爾（David Kašpar）、環境部次長列維（Eduard Levý）皆出席致賀。特別的是，響應外交部與文化部共同推動「2025歐洲台灣文化年」，外交部長林佳龍與文化部長李遠都親自到場支持，形成在國際舞台上罕見有台灣內閣高達3位部會首長齊聚的畫面。台灣的觀禮團還有立法院副院長江啟臣率領的立院各黨團代表楊瓊瓔（國民黨）、陳秀寶（民進黨）與林憶君（民眾黨）。

故宮院長蕭宗煌致詞時表示，此次跨國合作展覽凝聚眾人心力，特別感謝捷克參、眾議院國會領袖及兩國外交、文化等政府部門的鼎力協助，尤其立法院江啟臣副院長、林佳龍部長、李遠部長親臨現場，見證台灣文化與外交走向世界的重要一刻，不僅深化台捷之間文化交流，更體現民主社會間的理解與友誼。

