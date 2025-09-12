自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

翠玉白菜歐洲首亮相被譽蒙娜麗莎 故宮院長這樣說

2025/09/12 06:24

「故宮文物百選及其故事」捷克開展，台灣國樂團於開幕演出時，大螢幕秀出翠玉白菜畫面。（記者凌美雪攝）「故宮文物百選及其故事」捷克開展，台灣國樂團於開幕演出時，大螢幕秀出翠玉白菜畫面。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕國立故宮博物院首赴中歐捷克國家博物館展出，以「故宮文物百選及其故事」為主題的特展，出動了故宮鎮院之寶〈翠玉白菜〉，且是首次於歐洲亮相。

捷克國家博物館總館長盧卡其開心地說，〈翠玉白菜〉在歐洲人心目中，地位等同羅浮宮的〈蒙娜麗莎〉；而且，〈翠玉白菜〉很少有機會離開故宮，這是捷克等待了20年的機會，大家都很高興能在歐洲欣賞到，因為「他們（故宮）不會親易出借給不是真正的朋友」。

「故宮文物百選及其故事」捷克開展，〈翠玉白菜〉吸引眾人圍觀。（記者凌美雪攝）「故宮文物百選及其故事」捷克開展，〈翠玉白菜〉吸引眾人圍觀。（記者凌美雪攝）

對此，故宮院長蕭宗煌表示，〈翠玉白菜〉是故宮觀眾票選的人氣國寶第一名，即便是在國外問民眾，故宮最有名的文物是什麼？大家也都會回答是「cabbage」，所以它具有很高的象徵意義，「當然，這樣的文物可以出國展覽，也是見證台灣跟捷克長期的友誼，尤其最近的交流非常密切，是非常確切的選擇。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應