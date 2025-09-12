限制級
翠玉白菜歐洲首亮相被譽蒙娜麗莎 故宮院長這樣說
「故宮文物百選及其故事」捷克開展，台灣國樂團於開幕演出時，大螢幕秀出翠玉白菜畫面。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／布拉格報導〕國立故宮博物院首赴中歐捷克國家博物館展出，以「故宮文物百選及其故事」為主題的特展，出動了故宮鎮院之寶〈翠玉白菜〉，且是首次於歐洲亮相。
捷克國家博物館總館長盧卡其開心地說，〈翠玉白菜〉在歐洲人心目中，地位等同羅浮宮的〈蒙娜麗莎〉；而且，〈翠玉白菜〉很少有機會離開故宮，這是捷克等待了20年的機會，大家都很高興能在歐洲欣賞到，因為「他們（故宮）不會親易出借給不是真正的朋友」。
「故宮文物百選及其故事」捷克開展，〈翠玉白菜〉吸引眾人圍觀。（記者凌美雪攝）
對此，故宮院長蕭宗煌表示，〈翠玉白菜〉是故宮觀眾票選的人氣國寶第一名，即便是在國外問民眾，故宮最有名的文物是什麼？大家也都會回答是「cabbage」，所以它具有很高的象徵意義，「當然，這樣的文物可以出國展覽，也是見證台灣跟捷克長期的友誼，尤其最近的交流非常密切，是非常確切的選擇。」
