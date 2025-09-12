限制級
國台辦痛罵故宮捷克展以中華文化謀獨 江啟臣有異見向北京喊話
江啟臣與捷克參議院議長韋德齊一起欣賞〈清明上河圖〉動畫。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／布拉格報導〕國立故宮博物院在捷克舉辦「故宮文物百選及其故事」，且促成人氣國寶〈翠玉白菜〉首度赴歐洲展出，卻遭中國國台辦痛罵，這是「民進黨當局」利用中華文化瑰寶進行「謀獨」。對此，特別赴捷克參加開幕的立法院副院長江啟臣表示，這是中華民國的國寶，希望北京政府也應該正視。
文化部長李遠（前排左起）、故宮院長與外交部長林佳龍等，3位台灣內閣部會首長與捷克參議院議長韋德齊一起欣賞〈翠玉白菜〉。（記者凌美雪攝）
江啟臣於11日開幕會後受訪時表示，在異國看自己國家的寶物，有一種光榮感，也是一種分享，「對我們國家來講，是一個成功的文化外交，所以我們看到，捷克的政要包括相關的國議員甚至是部長、次長等，來看我們的國寶」，這樣的文化交流，相信對兩國未來的關係，會有更加分的效果。
「感謝捷克國會修法，讓我們的國寶可以安心地來、平安地回去。」江啟臣說，「這是中華文化在捷克重要的展現，我們希望北京政府也應該正視，我們在維護、發揚、保護中華文化，這是中華民國的國寶，是中華文化的瑰寶，大家都應該一起來守護它，然後傳承它，更重要的是跟全世界來分享。」
