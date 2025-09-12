恆春建城150週年《瑯嶠風雲》震撼登場 古城化身史詩舞台

恆春古城迎來建城150週年，屏東縣政府文化處攜手明華園戲劇總團，打造紀念大戲《瑯嶠風雲》。（明華園提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春古城迎來建城150週年，屏東縣政府文化處攜手明華園戲劇總團，打造紀念大戲《瑯嶠風雲》，10月4日晚間7時於恆春古城聯福磚窯前草地盛大演出。由台灣傳統戲劇天王孫翠鳳領銜，帶領跨世代演員同台飆戲，以古城為幕，火舞點燃視覺震撼，帶領觀眾穿越到1871年，感受恆春歷史風雲。

《瑯嶠風雲》以「羅妹號事件」、「牡丹社事件」及清廷立縣建城為主軸，交織原住民領袖潘文杰、義士陳尊賢、義軍陳福傳等歷史人物，刻畫族群對立與合作的張力，展現恆春多元共生的文化底蘊。故事從琉球船難揭開序幕，細膩描繪戰爭與命運交錯的壯烈情節。文化處表示，舞台設於古城牆與磚窯之間，結合火舞與燈光效果，營造沉浸式觀戲體驗，彷彿置身歷史現場。

《瑯嶠風雲》將於恆春古城聯福磚窯前草地盛大演出。（記者蔡宗憲攝）

恆春古城建於1875年，因牡丹社事件而起，守護半島150年，承載人文記憶與精神傳承。文化處指出，恆春文化中心延續古城使命，讓民謠與故事生生不息。此次《瑯嶠風雲》不僅回望歷史，更以戲曲開啟150週年文化盛典。接續10月中「半島世界歌謠祭」匯聚多國樂團，展現恆春與世界的音樂對話；「南國漫讀節」則首度走進恆春，邀請國際與台灣作家以文學重新詮釋這片土地。

屏縣府強調，恆春建城150週年以《瑯嶠風雲》為起點，透過戲曲、音樂、閱讀與走讀，串聯古城歷史與現代創新，邀請民眾親臨感受南國的文化魅力。這場古城盛事，不僅是對150年歷史的致敬，更是以文化力量展望下一個150年。

