台灣設計展移師彰化 0元暢遊最強旅遊地圖曝

彰化旅遊地圖出爐，號稱0元玩彰化。（市公所提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕2025年台灣設計展首度移師彰化，將於10月10日至26日盛大展開，彰化市公所為此推出號稱彰化史上最強旅遊地圖，不僅整合彰化市吃喝玩樂，最重要的是號稱只要0元就可以輕鬆玩彰化，即日起可向彰化市公所城市暨觀光發展課免費索取紙本旅遊地圖，也可上網下載電子圖檔，有中、英、日3種語言版本，教你全款輕鬆拿下超強地圖。

彰化市公所昨天推出這套旅遊地圖，內容相當豐富，相關景點有八卦山大佛、卦山村、扇形車庫、台鐵宿舍村、戶羽機關車園區、台語文創意園區、中興莊、石牌坑、香山步道、一線天步道、灰面鵟鷹主題館等；美食則有爌肉飯、肉圓、涼圓、素食麵、麻糬、碗粿、糯米炸、蛤仔麵；古蹟廟宇則包括南瑤宮、元清觀、孔廟等，內容相當多元豐富。

彰化市公所城觀課表示，民眾可向他們索取紙本旅遊地圖，也可上網瀏覽：

https://drive.google.com/drive/folders/1ZPVRWE1WgjXpjnQvGWfAYruavYYJ5qhj?fbclid=IwY2xjawMwTrZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFrTUhlVng5YTZSbHBjSHU0AR7rTRXMIhqzyL8w-I7I8vGcM-RwEUXkdRPW68Xb1Y4VPRW2SdPdTYPkMepYYg_aem_JZqOmgqplsv2h7AjITU7OA

彰化旅遊地圖出爐。（市公所提供）

彰化旅遊地圖內容豐富多元。（市公所提供）

彰化旅遊地圖內容豐富多元。（市公所提供）

