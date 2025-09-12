自由電子報
輪胎還是甜甜圈？彰化走讀藝術季這作品太有哏了

2025/09/12 14:35

彰化是台灣重要的輪胎產業重鎮，國內知名輪胎大廠如正新、建大等，都在此設廠。藝術家希望透過這件作品，傳達滾動向前的意念，象徵產業推動地方經濟的動能。（彰化縣文化局提供）彰化是台灣重要的輪胎產業重鎮，國內知名輪胎大廠如正新、建大等，都在此設廠。藝術家希望透過這件作品，傳達滾動向前的意念，象徵產業推動地方經濟的動能。（彰化縣文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年彰化走讀藝術季在彰化市展出8件大型裝置藝術，分別代表不同的8個彰化產業，其中放置在八卦山中正公園的《時間巨輪The Wheel of Time》，一顆巨型木輪擺在草地上，裡頭塞滿工廠、交通、信仰等雕刻元素，乍看像捲成樹幹狀的「年輪蛋糕」、「甜甜圈」，很多人以為是中秋節快到了，呼應彰化糕餅美食，引發聯想。

有民眾看到木頭材質，直覺呼應木材產業；圓滾滾、中間挖空的造型，像極了好吃的「年輪蛋糕」、「甜甜圈」；也有人形容遠遠看像是阿公阿嬤年輕年代的黑膠唱片，超級復古。每個人各有解讀，完全把嚴肅的產業意象玩出另一種趣味。

其實這件作品是想突顯彰化在地重要的輪胎產業，國內上市櫃公司正新、建大等輪胎大廠，都在彰化縣，輪胎產業跟彰化密不可分。

文化局表示，《時間巨輪》是藝術家董旻晉的作品，運用圓形意象，象徵車輪、時光流轉與情感的圓滿，呼應八卦山承載的歷史意義。作品以木頭打造，巨輪上繪製輪胎壓痕，周圍的木椅也點綴軍用迷彩，象徵堡壘般守護地方，藉此突顯彰化重要的輪胎產業。

