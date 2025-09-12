她說爬山是受苦卻一再挑戰！大家出版社總編賴淑玲 用山林回應出版人生

熱衷登山的賴淑玲，登山裝備掛滿牆面，如同書籍排版般，井然有序。（公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》的「我的私房地」單元，推出《賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上》，首次走入大家出版社總編輯賴淑玲的私宅。不同於外界對編輯的書卷印象，鏡頭裡的她生活井然有序，私宅不僅是藏書室，更是一座小小森林與登山補給站。

大家出版社總編輯賴淑玲，自稱是「不愛看書的總編輯」，因為不看稿時，她幾乎都在登山。公視《藝術很有事》最新紀錄短片《賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上》，就帶觀眾看見她如何在山林與出版之間找到平衡。

請繼續往下閱讀...

《賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上》短片，紀錄大家出版社總編輯賴淑玲的樂享登山到閱讀，在時間感中找到生命的答案。（公視提供）

賴淑玲回憶，創立出版社的最忙碌時期，精神壓力龐大，需要能「真正安靜」的地方，山因此成為她的庇護所。她形容，登山和出版相似，過程雖然艱辛，但能帶來強大的滿足感，更讓人看見自己的極限。

她特別提到新版《聖母峰之死》對自己的觸動：「爬山是在受苦，卻還是一再挑戰。對很多人來說，他們追求的是一種內在的報酬。」登山牆上的裝備、背包與工具，正是她另一種「編輯病」的展現：就像排版書籍，每個物件都在最合適的位置。賴淑玲認為，山林教會她看見極限，也教會她怎麼整理生活。

《賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上》現已於《藝術很有事》YouTube頻道上線。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法