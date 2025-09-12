自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

百年孤寂讀5個版本！賴淑玲：小說和登山都在教我看時間

2025/09/12 16:30

賴淑玲收藏各類登山書籍。（公視提供）賴淑玲收藏各類登山書籍。（公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》的「我的私房地」單元，推出《賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上》，首次走入大家出版社總編輯賴淑玲的私宅。不同於外界對編輯的書卷印象，鏡頭裡的她生活井然有序，私宅不僅是藏書室，更是一座小小森林與登山補給站。

鄉下長大的賴淑玲覺得有樹木、植物才像一個家。（公視提供）鄉下長大的賴淑玲覺得有樹木、植物才像一個家。（公視提供）

「時間感，是化解焦慮最好的命題。」大家出版社總編輯賴淑玲在公視《藝術很有事》新片《賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上》中分享，無論是登山經驗還是閱讀小說，她都在其中看見時間的形狀。她說，在小說裡，看見人物注定的命運與時間的有限；在山裡，走的每一步都是時間，岩石與草木則是時間的證據。這種體會，讓她更清楚什麼是生命真正的價值。

賴淑玲家中收藏多達5個版本的《百年孤寂》，反覆比對翻譯；她也曾迷戀《紅樓夢》，國中時就讀數10遍，甚至寫信與老師討論，她笑稱這是「編輯病」，卻也是時間感的體現。

家如同自己生命史的展現，處處可見賴淑玲的生命足跡。（公視提供）家如同自己生命史的展現，處處可見賴淑玲的生命足跡。（公視提供）

「最美好的時刻，是你被觸動了，卻說不清為什麼。」她認為，唯有真正看見時間，才能感受到生命的光輝。《藝術很有事》透過這段影像，讓觀眾看見總編輯如何在文字與山林之間，找到屬於自己的生命答案。

影片已於《藝術很有事》YouTube頻道上架。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應