百年孤寂讀5個版本！賴淑玲：小說和登山都在教我看時間
賴淑玲收藏各類登山書籍。（公視提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》的「我的私房地」單元，推出《賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上》，首次走入大家出版社總編輯賴淑玲的私宅。不同於外界對編輯的書卷印象，鏡頭裡的她生活井然有序，私宅不僅是藏書室，更是一座小小森林與登山補給站。
鄉下長大的賴淑玲覺得有樹木、植物才像一個家。（公視提供）
「時間感，是化解焦慮最好的命題。」大家出版社總編輯賴淑玲在公視《藝術很有事》新片《賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上》中分享，無論是登山經驗還是閱讀小說，她都在其中看見時間的形狀。她說，在小說裡，看見人物注定的命運與時間的有限；在山裡，走的每一步都是時間，岩石與草木則是時間的證據。這種體會，讓她更清楚什麼是生命真正的價值。
賴淑玲家中收藏多達5個版本的《百年孤寂》，反覆比對翻譯；她也曾迷戀《紅樓夢》，國中時就讀數10遍，甚至寫信與老師討論，她笑稱這是「編輯病」，卻也是時間感的體現。
家如同自己生命史的展現，處處可見賴淑玲的生命足跡。（公視提供）
「最美好的時刻，是你被觸動了，卻說不清為什麼。」她認為，唯有真正看見時間，才能感受到生命的光輝。《藝術很有事》透過這段影像，讓觀眾看見總編輯如何在文字與山林之間，找到屬於自己的生命答案。
影片已於《藝術很有事》YouTube頻道上架。
