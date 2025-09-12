心痛！90年花蓮瑞穗日本地神碑斷兩截 文化局提報古物列冊、緊急搶修

五神明地神碑上刻有五位日本神祇名字，但卻因移動造成斷裂，讓看到的教授都直呼震驚、難過。（潘繼道提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉瑞北村三元宮內，保存3樣日本移民村時期供奉地神碑、手洗缽等90年歷史的古物，其中一件「瑞原五神明地神碑」，驚傳出廟方拆卸移動時，不慎弄斷變成兩截，東華大學教授潘繼道昨前往會勘時，驚呼「第一次遇到極為震驚、心痛的狀況」！縣府文化局表示，將向文化部文資局提送緊急搶救修復計畫，3件古物也將列冊追蹤。

五神明地神碑斷成兩截。（潘繼道提供）

日治時期總督府引進日本人到東台灣拓墾，昭和8年（1933年）之後，在花蓮瑞穗鄉瑞北形成瑞原（瑞北）、宮の里（瑞祥）及玉苑（打馬燕）3個聚落，他們主要是配合總督府的煙草增產計畫，專營菸草種植，也帶來移民的地神信仰，留下瑞穗瑞原五神明地神碑、瑞穗玉苑地神碑及手洗缽等3件古物，在日本移民離開後，因台9線拓寬，輾轉由瑞穗鄉三元宮於廟前廣場安置。

花蓮縣文資審議委員會昨天前往會勘，見到五神明地神碑斷成兩半，大家都非常心痛。（花蓮縣文化局提供）五神明地神碑斷成兩截。（潘繼道提供）

通報的文史工作者黃家榮說，上個月5日經過三元宮時，無意中發現五神明地神碑斷成兩半，經探詢得知，廟方因規畫更動廟內神明供奉的位置，新增五營將軍與地基主，一度不想繼續保存日治時期的石碑，移動時不小心破裂，他緊急通報花蓮縣文化局處理。

玉苑地神碑躺在地上，經文化局前往溝通，且因預備提報列冊古物，廟方也答應會繼續妥善保管。（潘繼道提供）瑞穗玉苑地神碑，目前尚屬完好，為自然石地神碑。（花蓮縣文化局提供）

花蓮縣文化局及花蓮縣史蹟、文化景觀審議委員會委員昨天前往三元宮會勘，委員之一東華大學台灣文化學系教授潘繼道看到五神明地神碑斷裂，直呼「心痛、震驚」！潘繼道指出，五神明（五角柱）地神碑為五角形石碑，原屬於瑞原，石碑的5個面分別刻「天照皇大神、大己貴命、倉稻魂命、埴安媛命、少名彥命」5尊神祇，極有可能是臺灣現存唯一的一座；自然石地神碑屬於玉苑，正面寫著「地神」二字，背面則是刻上兩行字「昭和拾七年八月建立」及「玉苑氏子中」。

瑞穗玉苑手洗缽，原本被棄置在台9線路邊，後來移動到三元宮保存。（花蓮縣文化局提供）三元宮內的玉苑手洗缽，也是自然石。（潘繼道提供）

他表示，昨天會勘後，所有參與委員一致決議，廟內保存的3件文物，包括瑞穗瑞原五神明地神碑、瑞穗玉苑地神碑及手洗缽，即使有不同程度毀損，仍具備文化資產列冊追蹤的價值，建議指定一般古物，因為祂們見證了日治時期農業移民在花蓮開墾、種植菸草的艱辛歷史。

在文化局說明後，三元宮主委也承諾，將配合後續的文化資產審查，也會繼續負起保存維護的責任。

瑞穗三元宮的五神明地神碑後來安放在廟前的拜亭，但因廟方更動祭拜位置，移動時造成裂開。（潘繼道提供）

花蓮縣文化局文資科長黃用斌今天說，五神明地神碑早期就有裂痕，廟方拆卸時從裂痕處裂開，共斷成2截，評估應可透過專業團隊修復；經昨日現勘結果，瑞穗瑞原五神明地神碑、瑞穗玉苑地神碑及手洗缽等3件，建議列冊追蹤並建議後續向文資局提送緊急搶救修復計畫。

瑞穗三元宮廟前的五角地神碑，本來放在牆邊，後來廟方蓋了水泥廟庭妥善保存，但上月卻因廟方更改祭拜的空間配置，移動造成斷裂，圖為10年前檔案照。（記者花孟璟攝）

