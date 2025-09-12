《看不見的國家》特映會9月台中登場 邀港澳人士免費觀影迎中秋

《看不見的國家》由美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）執導。（海鵬提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕財團法人台港經濟文化合作策進會將於9月27日在台中站前秀泰影城舉辦「《看不見的國家》紀錄片特映會」免費放映活動，活動由大陸委員會指導，並由舊視界文化藝術有限公司與孢子囊電影院執行。活動主題定為「港澳老友記 中秋樂團圓」，邀請在台港澳人士與學生共同觀影，藉由文化交流共度中秋佳節。

台港經濟文化合作策進會近日於官方臉書指出，「隨著愈來愈多港人移居台灣，他們不僅逐漸融入新生活，也透過創作在藝文場域展現新樣貌。今年台北藝穗節期間，就有「不小心創作社」導演艾文執導的《三色冰》與香港導演何故帶來的餐飲劇場《移民前的最後100餐》參與演出；即將登場的金馬影展，也可見香港導演黃浩然的《廚師發辦》及陳梓桓與作家沐羽合作改編的《什麼都沒有發生》入選金馬創投會議，顯示港澳創作者在台灣持續發光。」

《看不見的國家》（Invisible Nation）由美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）執導，以紀錄片手法呈現台灣在國際局勢中的處境。影片透過鏡頭，展現台灣在守護民主與自由過程中的艱辛與努力，內容真實而具張力。本次特映會安排於9月27日下午2時至4時舉行，並於下午1時30分開放入場。凡在台合法停留或居留的港澳人士、在台就學港澳學生，以及已定居的港澳新住民，可免費報名，參加者可攜帶最多３名不限身分的親友同行，觀影名額共計140人，額滿即止。

台港經濟文化合作策進會表示，除本次特映會外，未來還將持續舉辦「台適生活講座」、「港覺濠台IG圖文徵選競賽」及「好友港節市集」等系列活動，推動港澳人士在台文化交流與發展，讓更多移居者能透過藝術、生活與公共活動，建立在地連結與歸屬感。詳詢「走台步—臺港經濟文化合作策進會」臉書。

