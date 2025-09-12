新北眷村文化節9/27至10/31登場 融入導覽、手作、講座等多元活動

新北市眷村文化節將於9月27日至10月31日在空軍三重一村登場；今年主題是「喵訪眷村」，由人氣插畫IP「阿喵菜市場」打造期間限定角色「小村喵」。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年持續籌辦眷村文化節，文化局長張䕒育指出，今年度活動將於9月27日至10月31日在空軍三重一村登場；今年主題是「喵訪眷村」，由人氣插畫IP「阿喵菜市場」打造期間限定角色「小村喵」，陪伴參觀者走讀眷村，並舉辦導覽、講座、飲食、寫生創作、體驗遊戲、手作工作坊、週末市集與線上趣味測驗等，走讀也將串連五股、板橋、土城區，帶領參加者認識台灣獨有的眷村文化。

張䕒育說，今年度活動希望藉由「小村喵」擬人化的貓咪視角，陪伴大家探索眷村文化；開幕首週末（9月27日、28日），三重一村將推出《奶奶的生日禮物》行動劇、川劇變臉、老歌金曲Live Band及魔術互動；此外，也舉辦眷村生活體驗遊戲、手作、眷村小旅行及眷村串連等活動，名額有限，活動範圍將擴大至五股貿商社區、板橋浮洲婦聯一村舊址、土城頂欣社區等，串聯導覽走讀。

文化局補充，9月27日起至10月底，三重一村週末還有市集、特展，民眾參加線上活動，有機會抽到永續小禮種子紙卡片，活動期間，三重一村店家也同步推出折扣；系列活動將於「空軍三重一村」粉專陸續開放線上報名，名額有限，額滿為止，可至粉專查詢詳細資訊。

文化局說，三重一村開園以來，已吸引近165萬人次參觀，市府將持續以一村為基地，推廣及關懷眷村文化，使外界更理解新北眷村文化脈絡。

