用歌聲守護泰雅語與文化 司馬庫斯兒童專輯今上線（影音）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕歌謠是原住民文化傳承的重要媒介。新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落帶孩子從課程出發，用族語寫下一首首歌，延續土地與文化，更希望孩子「永遠記得自己是誰」！歌曲編織部落孩子的成長故事網，並發展成《司馬庫斯兒童專輯》，今天在各大音樂平台上線，明晚7點將在部落舉辦發表會，用歌聲來守護母語。

司馬庫斯部落表示，族人曾設立一所幼兒園，但因教育制度限制，只能以「部落教保中心」的型態成立。然而，部落老師有著共同的目標：讓孩子在學習華語的同時，也能自然地使用母語泰雅語。在討論之後，老師們決定將課程內容轉化成泰雅語歌謠，期藉由歌聲，孩子們不僅能記住學到的知識，更能用母語表達對自然、生活與信仰的感受。

像是〈香菇歌〉，最初老師將「香菇」課程轉寫成泰雅語歌謠，讓孩子能用族語描述香菇的外形、生長環境，甚至唱出族人對土地與自然的讚嘆。之後的課程進行到「光」，老師們請孩子們回想光的特性，用歌聲表達理解。孩子的創作再由Sayun Yumin師母整理、潤飾，誕生了一首朗朗上口的〈光歌〉。

〈上學歌〉是從生活出發！生活在部落裡的孩子，對「上學」沒有明確概念，只覺得這是爸媽上班時要去的地方。老師們希望孩子能期待上學，於是創作了一首〈上學歌〉，鼓勵孩子養成習慣。歌詞裡還融入了品格教育──把「請」、「謝謝」、「對不起」這些禮貌用語用泰雅語唱出來，讓學習既生活化又有文化。

這些年，部落孩子的學習從「來學校囉」開始，一步步走到「部落的信仰」。每個主題都化作一首歌，串連成屬於部落孩子的成長主題網。《司馬庫斯兒童專輯》不只是課程的紀錄，更是土地與文化的延續。「為了珍惜這片土地、這群孩子，從課程出發，用族語和文化寫下一首首歌，願孩子永遠記得自己是誰。」

