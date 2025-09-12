第21屆台積電文學獎3大獎得主 劉子新返嘉女喊「想念嘉義」

嘉女校友劉子新今返校與學弟妹分享創作心情。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣師範大學國文系大二生劉子新，是去年台積電青年學生文學獎小說組首獎、散文組首獎及新詩組優選得主，今返回母校嘉義女中與學弟妹分享，表示幾乎每天都想念嘉義，尤其是嘉義的美食；她也鼓勵學弟妹，偶爾會對自己的未來迷茫、自我懷疑，只要找到自己熱愛的事物就勇敢去做，並不要忽略自己愛一件事和一個人的能量與價值。

台師大國文系的學妹劉子新（左）出新書，嘉義市長黃敏惠（右）今到場支持。（記者王善嬿攝）

劉子新近日出版新書《白腳底黑貓》，今以「愛一件事和一個人」為題，在嘉女中正館演講，一出場就有學妹爭相與她合照、索取新書簽名，嘉義市長黃敏惠會前到嘉女與劉子新相見歡。

劉子新說，自小就很喜愛文學，無論生活上遇到悲或喜，她習慣用文字書寫記錄，每次腦袋出現的故事，都想寫下來，最想寫通俗文學，然而通俗文學很難獲得文學獎項，因此偶爾會寫比較文學性的文章投稿。

劉子新今返回母校，她直喊想念嘉義、在嘉女的求學生活。（記者王善嬿攝）

問到得獎心得，劉子新展現「Z世代」俏皮的一面，她說，為了追星、籌措出國聽偶像演唱會的旅費，會投稿參加文學獎比賽，尤其台積電青年學生文學獎獎金優渥，去年一舉囊括3大獎項，得獎時只覺得自己「發大財」了。

她說，高中的時候很常會陷入每天上課是為了什麼的痛苦，希望與學弟妹分享找到自己擅長、喜歡的事情，找到可以讓自己變好、喜歡的人，就會不那麼痛苦，甚至感到幸福。

