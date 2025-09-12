自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

第21屆台積電文學獎3大獎得主 劉子新返嘉女喊「想念嘉義」

2025/09/12 15:02

嘉女校友劉子新今返校與學弟妹分享創作心情。（記者王善嬿攝）嘉女校友劉子新今返校與學弟妹分享創作心情。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣師範大學國文系大二生劉子新，是去年台積電青年學生文學獎小說組首獎、散文首獎及新詩優選得主，今返回母校嘉義女中與學弟妹分享，表示幾乎每天都想念嘉義，尤其是嘉義的美食；她也鼓勵學弟妹，偶爾會對自己的未來迷茫、自我懷疑，只要找到自己熱愛的事物就勇敢去做，並不要忽略自己愛一件事和一個人的能量與價值。

台師大國文系的學妹劉子新（左）出新書，嘉義市長黃敏惠（右）今到場支持。（記者王善嬿攝）台師大國文系的學妹劉子新（左）出新書，嘉義市長黃敏惠（右）今到場支持。（記者王善嬿攝）
劉子新近日出版新書《白腳底黑貓》，今以「愛一件事和一個人」為題，在嘉女中正館演講，一出場就有學妹爭相與她合照、索取新書簽名，嘉義市長黃敏惠會前到嘉女與劉子新相見歡。
劉子新說，自小就很喜愛文學，無論生活上遇到悲或喜，她習慣用文字書寫記錄，每次腦袋出現的故事，都想寫下來，最想寫通俗文學，然而通俗文學很難獲得文學獎項，因此偶爾會寫比較文學性的文章投稿。

劉子新今返回母校，她直喊想念嘉義、在嘉女的求學生活。（記者王善嬿攝）劉子新今返回母校，她直喊想念嘉義、在嘉女的求學生活。（記者王善嬿攝）
問到得獎心得，劉子新展現「Z世代」俏皮的一面，她說，為了追星、籌措出國聽偶像演唱會的旅費，會投稿參加文學獎比賽，尤其台積電青年學生文學獎獎金優渥，去年一舉囊括3大獎項，得獎時只覺得自己「發大財」了。
她說，高中的時候很常會陷入每天上課是為了什麼的痛苦，希望與學弟妹分享找到自己擅長、喜歡的事情，找到可以讓自己變好、喜歡的人，就會不那麼痛苦，甚至感到幸福。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應