藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

匯聚6國音樂交流 舌尖上的口簧琴國際論壇9/26苗栗登場

2025/09/12 16:36

國際口簧琴國際論壇啟動記者會，苗栗縣泰雅族原住民表演口簧琴。（記者張勳騰攝）國際口簧琴國際論壇啟動記者會，苗栗縣泰雅族原住民表演口簧琴。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府主辦的「2025國際口簧琴論壇- lubuw na hma‘uy舌尖上的口簧琴」，9月26日至28日於苗栗縣登場，將有美國等6國34位學者、專家、音樂家技藝傳承者與會，今（12）日召開啟動記者會，27日晚將在泰雅原住民文化產業區舉辦「口簧琴之夜」國際音樂會；縣長鍾東錦指出，此次論壇從苗栗出發，盼透過對話、研究與演繹，共同探討口簧琴在民族性、教育場域、文化治理與永續發展中的角色，讓世界最小的樂器，奏響最大的國際舞台。

會場展示各國的口簧琴。（記者張勳騰攝）會場展示各國的口簧琴。（記者張勳騰攝）

苗縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲表示，口簧琴（Lubuw）是全球最古老且分布最廣的樂器之一，橫跨亞洲、歐洲、大洋洲與美洲，在不同民族的文化語境中，不僅是音樂或聲音的媒介，更承載了文化記憶、身分認同與精神性。雖然聲響細微，卻以獨特的共振串聯跨地域、跨世代的文化想像。

苗栗縣泰安鄉部落頭目，進行祈福儀式。（記者張勳騰攝）苗栗縣泰安鄉部落頭目，進行祈福儀式。（記者張勳騰攝）

此次論壇以苗栗為起點，26日將在國立聯合大學八甲校區國際會議中心登場，以「共振．脈動」為主題，將有台灣、印尼峇里島、印尼爪哇、菲律賓、馬來西亞、越南、美國等6國家的34位學者、音樂家與文化工作者、技藝傳承者參與，論壇不僅著眼於傳統保存，更強調跨文化交流、知識共享與未來行動的可能性，展現口簧琴如何在全球網絡中持續共鳴，成為推動文化永續的脈動。28日也將安排與會人士至泰安鄉部落參訪交流。

國際口簧琴國際論壇，9月26日至28日將在苗栗縣登場，由苗栗縣長鍾東錦（前排右6）等人主持啟動記者會。（記者張勳騰攝）國際口簧琴國際論壇，9月26日至28日將在苗栗縣登場，由苗栗縣長鍾東錦（前排右6）等人主持啟動記者會。（記者張勳騰攝）

鍾東錦指出，盼透過論壇開啟跨越國界的文化連結與深度對話，傳承發揚泰雅族傳統文化，由於過去工藝沒有這麼強，製造的口簧琴音量較小，現在工藝進步，希望專家、樂器公司協助設計、改良口簧琴，製造成更精緻，讓人更有共鳴，並進一步推廣至原住民各族群，讓世界最小的樂器，奏響國際舞台。

國際口簧琴國際論壇，9月26日至28日將在苗栗縣登場，由苗栗縣長鍾東錦（第2排右5）等人主持啟動記者會。（記者張勳騰攝）國際口簧琴國際論壇，9月26日至28日將在苗栗縣登場，由苗栗縣長鍾東錦（第2排右5）等人主持啟動記者會。（記者張勳騰攝）

