「宇宙迷宮」啟程！南美館攜手雙清基金會呈現喜馬拉雅當代藝術（影音）

「宇宙迷宮：喜馬拉雅當代藝術」，今日在南美館2館舉行開幕式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館秉持「立足台南、連結國際、共創未來」理念，今年與雙清文教基金會合作推出「宇宙迷宮：喜馬拉雅當代藝術」展覽，分別呈現4位來自喜馬拉雅地區重要藝術家的藝術作品，台灣為首站展出，帶領觀眾走進神祕的喜馬拉雅藝術世界。

喜馬拉雅地區因獨特地理與歷史孕育深厚信仰與藝術傳統，是佛教與唐卡藝術的重要發源地。遠離外來影響，使傳統完整延續；在全球化浪潮中，當地藝術家則在傳統與現代之間探索新的文化語言與身分認同。

才仁·夏爾帕作品。（記者洪瑞琴攝）

今日開幕式，基金會董事長洪三雄表示，當「傳統」優雅走向「當代」，往往能喚起內在經驗與情感連結。在不丹，他看到信仰、藝術與生活緊密交織，佛教哲理、唐卡藝術與現代文化巧妙融合，金剛法舞、轉經輪與曼陀羅被重新詮釋，展現古老藝術的新生命。他也提到在紐約魯賓美術館，尼泊爾藝術家將佛像常用的銅鎏金技法運用於當代創作，印證傳統並非負擔，而是一種能被吸收、解構與再發聲的藝術語言。

雙親文教基金會董事長洪三雄分享辦展理念。（記者洪瑞琴攝）

展覽由策展人高森信男策畫，規畫「識界Cosmos and Identities」與「療癒Shanti of Healing」2大展區。其中，尼泊爾藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）以符號重組與視覺再造，挑戰神聖與消費化的界線，其個展「識界」完整呈現其創作脈絡。不丹藝術家訶莎・卡瑪（Asha Kama）、金寶・旺楚克（Gyempo Wangchuk）、金柏麗（Zimbiri，不丹國王的表妹），則透過繪畫回應精神性、自我療癒與文化延續，共同展現多樣風貌。

觀眾如同穿行於「宇宙迷宮」，在符號與象徵的迴旋中探索傳統、記憶與現代感知的交會。歐盟大使謝志偉亦出席盛會。

南美館董事長游文玫與館長龔卓軍也指出，本展不僅展現遠方地域的精神內涵，更是藝術愛好者與民眾難得的文化體驗。

