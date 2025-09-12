比利時音樂節因以籍指揮家取消慕尼黑愛樂演出 比國總理痛斥「魯莽又不負責任」

法蘭德斯根特音樂節官網顯示，已取消原定9月18日德國慕尼黑愛樂樂團的演出。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕比利時總理德威弗（Bart De Wever）今（12）日痛批該國某音樂節主辦單位的決定，稱其取消原定受邀前來獻藝的德國慕尼黑愛樂團（Munich Philharmonic）之舉「魯莽又不負責任」。該樂團之所以被取消演出，在於主辦單位認為其指揮、以色列出生的沙尼（Lahav Shani），對加薩衝突的立場不夠明確。

德威弗在X上發文說，音樂節主辦單位的決定「理所當然地令人震驚與被界定為反猶太主義」；僅因某人的出身就對其實施職業禁令，「既魯莽又不負責任……我對音樂節的決定深感遺憾，這已重創我國聲譽。」

以色列知名指揮家與鋼琴家沙尼。（法新社檔案照）

比利時的法蘭德斯根特音樂節（Flanders Festival Ghent）主辦單位昨（10）日以沙尼並未「明確」與以國政府劃清界限為由，宣布取消慕尼黑愛樂樂團原訂於9月18日的演出。以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的加薩戰爭即將滿2年，迄今造成數萬名巴勒斯坦人死亡與引發嚴重人道危機，國際社會為之譁然。

主辦單位表示，沙尼過去雖曾發言支持「和平與和解」，但他現為以色列愛樂樂團（Israel Philharmonic Orchestra）首席指揮，對在加薩地區大搞「種族滅絕」的以國政權態度不明；有鑑於當前殘酷局勢及其在比利時社會引發的情緒反應，主辦單位深信，不能讓由沙尼擔任指揮的慕尼黑愛樂團繼續演出，並強調不會與未明確與以國政府劃清界限的夥伴合作。

慕尼黑愛樂樂團執行長韋根（Florian Wiegand）對此決定深表震驚，直呼比利時身為歐洲心臟與歐盟總部所在地，竟做出此等令人無法想像的決定。沙尼將在2026/27樂季接任慕尼黑愛樂樂團首席指揮。德國與以色列也出言批評主辦單位取消演出。

