自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

比利時音樂節因以籍指揮家取消慕尼黑愛樂演出 比國總理痛斥「魯莽又不負責任」

2025/09/12 20:44

法蘭德斯根特音樂節官網顯示，已取消原定9月18日德國慕尼黑愛樂樂團的演出。（法新社）法蘭德斯根特音樂節官網顯示，已取消原定9月18日德國慕尼黑愛樂樂團的演出。（法新社）

李珞玟／核稿編輯

〔編譯張沛元／綜合報導〕比利時總理德威弗（Bart De Wever）今（12）日痛批該國某音樂節主辦單位的決定，稱其取消原定受邀前來獻藝的德國慕尼黑愛樂團（Munich Philharmonic）之舉「魯莽又不負責任」。該樂團之所以被取消演出，在於主辦單位認為其指揮、以色列出生的沙尼（Lahav Shani），對加薩衝突的立場不夠明確。

德威弗在X上發文說，音樂節主辦單位的決定「理所當然地令人震驚與被界定為反猶太主義」；僅因某人的出身就對其實施職業禁令，「既魯莽又不負責任…我對音樂節的決定深感遺憾，這已重創我國聲譽。」

以色列知名指揮家與鋼琴家沙尼。（法新社檔案照）以色列知名指揮家與鋼琴家沙尼。（法新社檔案照）

比利時的法蘭德斯根特音樂節（Flanders Festival Ghent）主辦單位昨（10）日以沙尼並未「明確」與以國政府劃清界限為由，宣布取消慕尼黑愛樂樂團原訂於9月18日的演出。以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的加薩戰爭即將滿2年，迄今造成數萬名巴勒斯坦人死亡與引發嚴重人道危機，國際社會為之譁然。

主辦單位表示，沙尼過去雖曾發言支持「和平與和解」，但他現為以色列愛樂樂團（Israel Philharmonic Orchestra）首席指揮，對在加薩地區大搞「種族滅絕」的以國政權態度不明；有鑑於當前殘酷局勢及其在比利時社會引發的情緒反應，主辦單位深信，不能讓由沙尼擔任指揮的慕尼黑愛樂團繼續演出，並強調不會與未明確與以國政府劃清界限的夥伴合作。

慕尼黑愛樂樂團執行長韋根（Florian Wiegand）對此決定深表震驚，直呼比利時身為歐洲心臟與歐盟總部所在地，竟做出此等令人無法想像的決定。沙尼將在2026/27樂季接任慕尼黑愛樂樂團首席指揮。德國與以色列也出言批評主辦單位取消演出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應