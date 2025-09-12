４種身體語彙上台「互打」！《前方有三岔路口》靠「信任｣玩出戲曲新可能

《前方有三岔路口》結合舞台劇與音樂劇雙棲的大甜、當代傳奇劇場的青年丑角林益緣、馬戲與當代舞表演者林乘寬，以及現代劇場演員魏子慕等人，各展奇招。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心打造的實驗平台「戲曲夢工場」邁入第8屆，以「乙巳革命」為題，來到第3週，推出由合作社製作的跨界作品《前方有三岔路口》。此劇改編自京劇名段《三岔口》，結合京劇武功、現代戲劇與馬戲概念，邀請觀眾在多重路徑間思考選擇與命運，將於９月13至14日於台灣戲曲中心連演3場。

此劇由吳子敬與崔台鎬共同導演，陳星合任馬戲指導，林祐如擔任動作設計等4位核心創作者與4位來自不同領域的演員，包含舞台劇與音樂劇雙棲的大甜、當代傳奇劇場的青年丑角林益緣、馬戲與當代舞領域的林乘寬，以及現代劇場演員魏子慕，8人即興共同創作，各自展現奇招。

《前方有三岔路口》團隊演出前移地花蓮訓練，拿掉彼此對排練場的慣性。（傳藝中心提供）

導演吳子敬受訪時表示，這次創作的重點，不是單純將戲曲與現代劇融合，而是要「一層層剝掉功法形式」去靠近核心。他坦言，不同身體語彙的「互打」正是這齣戲的看點。「很少看到像這次，讓馬戲、京劇、現代劇場等不同身體語彙，在舞台上真實地碰撞與對話。」

與團隊共創的過程中，吳子敬發現，「自由不等於無邊界。先看清框架，才找得到對的自由。」他強調，演員不只互相對戲，也與燈光、聲響、物件對話，「何時收斂、何時對峙，皆建立在彼此信任之上。當你信任對方，與之對話，才能創造舞台上的『和諧』與『衝突』，讓作品有更多可能性。」

共同導演，同時也是演員的崔台鎬則說，這齣戲從《三岔口》折子戲出發，利用其「在黑暗房間裡摸黑對打」的簡單劇情，讓演員以身體出發，去探索「身體語彙的曖昧與誤會」。他認為，不同訓練背景的演員們，各自有不同的語言與習慣，在舞台上的碰撞，就像人們日常生活中台語、中文、英文的交會。而這種「發現不一樣」的過程，正是這次創作中最有趣，也最讓他感到「好玩」的地方。吳子敬補充，團隊曾赴花蓮移地訓練，把排練場的慣性拿掉，「在不熟悉的空間重新開始，讓每個人的專長彼此點亮，回到創作的好奇與好玩。」

策展人汪俊彥指出，本屆戲曲藝術節嘗試打開戲曲更多可能，「馬戲早就在戲曲裡。」他盼觀眾跳脫傳統與現代的二分法，感受觀點的流動與邊界的模糊。演出詳詢台灣戲曲中心官網。

