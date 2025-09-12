自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

４種身體語彙上台「互打」！《前方有三岔路口》靠「信任｣玩出戲曲新可能

2025/09/12 18:55

《前方有三岔路口》結合舞台劇與音樂劇雙棲的大甜、當代傳奇劇場的青年丑角林益緣、馬戲與當代舞表演者林乘寬，以及現代劇場演員魏子慕等人，各展奇招。（傳藝中心提供）《前方有三岔路口》結合舞台劇與音樂劇雙棲的大甜、當代傳奇劇場的青年丑角林益緣、馬戲與當代舞表演者林乘寬，以及現代劇場演員魏子慕等人，各展奇招。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心打造的實驗平台「戲曲夢工場」邁入第8屆，以「乙巳革命」為題，來到第3週，推出由合作社製作的跨界作品《前方有三岔路口》。此劇改編自京劇名段《三岔口》，結合京劇武功、現代戲劇與馬戲概念，邀請觀眾在多重路徑間思考選擇與命運，將於９月13至14日於台灣戲曲中心連演3場。

此劇由吳子敬與崔台鎬共同導演，陳星合任馬戲指導，林祐如擔任動作設計等4位核心創作者與4位來自不同領域的演員，包含舞台劇與音樂劇雙棲的大甜、當代傳奇劇場的青年丑角林益緣、馬戲與當代舞領域的林乘寬，以及現代劇場演員魏子慕，8人即興共同創作，各自展現奇招。

《前方有三岔路口》團隊演出前移地花蓮訓練，拿掉彼此對排練場的慣性。（傳藝中心提供）《前方有三岔路口》團隊演出前移地花蓮訓練，拿掉彼此對排練場的慣性。（傳藝中心提供）

導演吳子敬受訪時表示，這次創作的重點，不是單純將戲曲與現代劇融合，而是要「一層層剝掉功法形式」去靠近核心。他坦言，不同身體語彙的「互打」正是這齣戲的看點。「很少看到像這次，讓馬戲、京劇、現代劇場等不同身體語彙，在舞台上真實地碰撞與對話。」

與團隊共創的過程中，吳子敬發現，「自由不等於無邊界。先看清框架，才找得到對的自由。」他強調，演員不只互相對戲，也與燈光、聲響、物件對話，「何時收斂、何時對峙，皆建立在彼此信任之上。當你信任對方，與之對話，才能創造舞台上的『和諧』與『衝突』，讓作品有更多可能性。」

共同導演，同時也是演員的崔台鎬則說，這齣戲從《三岔口》折子戲出發，利用其「在黑暗房間裡摸黑對打」的簡單劇情，讓演員以身體出發，去探索「身體語彙的曖昧與誤會」。他認為，不同訓練背景的演員們，各自有不同的語言與習慣，在舞台上的碰撞，就像人們日常生活中台語、中文、英文的交會。而這種「發現不一樣」的過程，正是這次創作中最有趣，也最讓他感到「好玩」的地方。吳子敬補充，團隊曾赴花蓮移地訓練，把排練場的慣性拿掉，「在不熟悉的空間重新開始，讓每個人的專長彼此點亮，回到創作的好奇與好玩。」

策展人汪俊彥指出，本屆戲曲藝術節嘗試打開戲曲更多可能，「馬戲早就在戲曲裡。」他盼觀眾跳脫傳統與現代的二分法，感受觀點的流動與邊界的模糊。演出詳詢台灣戲曲中心官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應