晴時多雲

藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

謝志偉化身「超級導覽員」 南美館喜馬拉雅藝術展笑談神話「不要太鳥仔」（影音）

2025/09/12 21:49

謝志偉化身「超級導覽員」比動作，以展場作品與希臘神話醒世眾人不要太驕傲。（記者洪瑞琴攝）謝志偉化身「超級導覽員」比動作，以展場作品與希臘神話醒世眾人不要太驕傲。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館2館推出全新特展「宇宙迷宮：喜馬拉雅當代藝術」，展出來自尼泊爾與不丹4位藝術家的創作，這是亞洲首次在公立美術館舉辦的大型喜馬拉雅當代藝術聯展。即將赴任駐歐盟代表大使的謝志偉也前來參觀，他一如往常以機智幽默的談吐現場「開講」，用希臘神話故事連結作品意涵，瞬間成了「超級導覽員」，讓觀展氣氛既輕鬆又發人深省。

金柏麗（Zimbiri）作品「迷宮之輪」（幼虎）。（記者洪瑞琴攝）金柏麗（Zimbiri）作品「迷宮之輪」（幼虎）。（記者洪瑞琴攝）

謝志偉提到希臘神話中，傳奇建築師戴達羅斯（Daedalus）為了逃離囚禁之地，利用蠟與羽毛製作翅膀，帶著兒子伊卡洛斯（Icarus）一同飛翔。他提醒兒子不能飛太高，以免翅膀被太陽融化；也不能飛太低，否則會被海水沾濕，最終無法飛行。然而卡洛斯因自恃能耐，越飛越高，結果墜入海中而亡。謝志偉邊說邊搭配生動手勢，甚至拿出台語諧音「鳥仔」對應「驕傲」，幽默提醒人們「不要太鳥仔」（台語音搖擺，意即囂張），否則終將失落。

他把這段故事引申到眼前的展覽，這些作品讓人聯想到神話寓意，提醒世人既要謹慎，也要勇於創新。他直言：「用兩個字形容，就是『調皮』！」將喜馬拉雅地區莊嚴的宗教與信仰符號，轉化為充滿活力的當代語彙，讓觀者感到清新又驚喜。

才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）銅雕作品「隊長」。（記者洪瑞琴攝）才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）銅雕作品「隊長」。（記者洪瑞琴攝）

謝志偉感性地說，這樣的創作不僅讓他聯想到古老神話的智慧，也提醒人們在現實中應懂得拿捏分寸，既要勇敢飛翔，也不能忘記謙卑。

南美館指出，在喜馬拉雅地區，嚴謹的唐卡繪製技法與佛教宇宙觀長期主導藝術創作。然而，面對快速變動的社會與跨文化交流，當代藝術家一方面在作品中重新詮釋這些深植於信仰的符號，同時也將它們置入全球的文化語境中。

