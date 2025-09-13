自由電子報
打破框架、挑戰想像《悸》舞作帶你看見青年舞蹈新視界

2025/09/13 07:14

舞展以「繹舞反固」為主軸，展現當代年輕人站上舞台的勇氣和決心。（迪迪舞蹈劇場提供）舞展以「繹舞反固」為主軸，展現當代年輕人站上舞台的勇氣和決心。（迪迪舞蹈劇場提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迪迪舞蹈劇場年度創作舞展「繹舞反固《悸》」，將於今（13）日晚在台南文化中心原生劇場登場。今年以「繹舞反固」為策展主軸，4位編舞者與15位舞者聯手打造6支全新舞作與3支影像作品，展現中生代與新生代的能量碰撞，用身體語彙訴說當代故事。

舞展核心精神「繹舞。反固」象徵年輕世代勇於打破舊框架，雖然帶著衝動與稚嫩，卻以無畏自信迎向舞台。取名《悸》，意指生命的騷動與悸動，如秋日初綻般矛盾而堅定，透過舞者的肢體轉化為觀眾可感的張力。

「繹舞反固」跨越時代和語言的視覺饗宴。（迪迪舞蹈劇場提供）「繹舞反固」跨越時代和語言的視覺饗宴。（迪迪舞蹈劇場提供）

迪迪舞蹈劇場藝術總監王儷娟表示，這是劇場首次以年輕舞者為出發點，透過師生交流、共同創作，凝聚彼此的視角，讓觀眾看見年輕世代在舞台上的勇氣與決心。

舞展推出6支新作與3支影像作品，風格多元，充滿探索意味。《吾》直面「存在」的提問，在剝離之後僅剩蕪與無；《照片裡的》以日常照片召喚記憶的色彩與痕跡；《Thriving》描繪心靈在迷霧中尋找出口；《靜默的回音》則將時間與空間凝結成無聲對話。

繹舞反固《悸》， 將於9月13日晚間在台南文化中心原生劇場演出。（迪迪舞蹈劇場提供）繹舞反固《悸》， 將於9月13日晚間在台南文化中心原生劇場演出。（迪迪舞蹈劇場提供）

另外，《星體運行》以天體軌跡隱喻萬物循環；《形之上》挑戰框架之外的存在；《詭域》質疑規律的僵固性；《Loop》探討循環重複中的新生；而《冬》則在寒夜裡傳遞希望與光火。這些舞作與影像作品交織，形成一場跨越語言與世代的視覺饗宴。

王儷娟表示，《悸》不僅是一場表演，更是一場屬於年輕世代的勇敢宣言，邀請觀眾一同見證青春的力量與當代舞蹈的無限可能。

繹舞反固《悸》，演出地點台南文化中心原生劇場，時間9月13日晚間7時30分。票務資訊可洽迪迪舞蹈劇場與文化中心售票系統。

