原住民金曲獎得主集合！陳建年、桑布伊都來了 「種歌者」演唱會根本神仙打架

金曲歌手陳明仁（前）與桑布伊獻將於9月底《種歌者》音樂會同台獻唱。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心台灣音樂館主辦的「原音如此流行－從山地歌謠到流行金曲」特展，即日起至9月21日，於華山1914文化創意產業園區登場，並將於10月1日至12日巡迴花蓮文創園區。展覽以6大展區回顧戰後至當代原住民流行音樂的發展。

除了看展，值得注意的是，台灣音樂館以本次特展為基礎，將於9月27日至28日在台灣戲曲中心大表演廳推出音樂劇場形式演唱會《種歌者～原聲金曲風華再現》音樂劇場形式演唱會。演出集結跨世代卡司，包含部落歌王歌后盧靜子、吳花枝、陳明仁、謝英雄，以及金曲歌手桑布伊、以莉．高露、王宏恩、陳建年同台獻唱，由金枝演社藝術總監王榮裕和蘇達共同執導，舞台上將重現山地歌謠的經典場景。

傳藝中心主任陳悅宜表示，在台灣流行音樂地圖上，原住民音樂佔有不可或缺的重要地位。特展從戰後到新一代，每一階段都有動人故事，是原住民音樂文化發展的縮影。

至於，演唱會則非單純懷舊，而是把「原音」當成舞台主角，透過劇場語言和多媒體設計，把族群記憶與現代感官交錯，觀眾不只聽到熟悉的旋律，還能看見歌聲如何穿越世代與場景。演出詳詢Opentix網站。

「《原音如此流行－從山地歌謠到流行金曲》特展」共規劃六大展區，以多元視角梳理原住民流行音樂的發展軌跡，邀請民眾一同走進原音的時代風華。（傳藝中心提供）

