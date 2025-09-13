自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

捷克民眾靈魂拷問中華文化歸屬 李遠霹靂回應

2025/09/13 07:00

文化部長李遠（左3）在布拉格的座談會中接受民眾提問。（記者凌美雪攝）文化部長李遠（左3）在布拉格的座談會中接受民眾提問。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕文化部為支持故宮在捷克首展，特別由文化部長李遠親自率團赴布拉格，除參加故宮展開幕，也安排了密集的參訪行程，並於當地12日晚間（台灣13日清晨），與旅德作家陳思宏、捷克國家科學院亞非研究所所長路丹妮（Táňa Dluhošová）及捷克作家卡特日伊娜・屠奇柯娃（Kateřina Tučková），4人一同在哈維爾圖書館進行一場「字裡風景：台灣故事流轉之地」文學座談。

特別的是，座談會最後的讀者提問時間，有一位捷克民眾問到，因為故宮文物首度在捷克展出，網路上看到照片秀出高舉中國國旗的人，主張故宮文物並不屬於台灣，想知道「台灣文化部長」的看法。

對此，李遠表示，中華文化是屬於台灣的一部分，而且文化這種東西，並不是固體不動的。即使是中華文化，經過了50年、100年，在兩個不同的地方，一邊是在獨裁體制下，繼續維持中華文化裡面的帝王思想、獨裁思想；另一邊則是在一個島嶼上，在民主自由的環境，用自己的眼光、用他們自己獨特的眼光來看這些文物，這兩種文化已經完全不一樣。

李遠說，「這一點我一直不太了解，中國為什麼要一直把中華文化變成他的一個工具？如果你了解歷史的話，破壞中國文化最厲害的，就是共產黨。他甚至把中文裡面的繁體字改成簡體字，把古蹟破壞殆盡。那怎麼會隔那麼久之後，他突然說中華文化是他的？對他們來講，文化只是一個工具。這是我一直不懂的。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應