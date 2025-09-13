捷克民眾靈魂拷問中華文化歸屬 李遠霹靂回應

文化部長李遠（左3）在布拉格的座談會中接受民眾提問。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕文化部為支持故宮在捷克首展，特別由文化部長李遠親自率團赴布拉格，除參加故宮展開幕，也安排了密集的參訪行程，並於當地12日晚間（台灣13日清晨），與旅德作家陳思宏、捷克國家科學院亞非研究所所長路丹妮（Táňa Dluhošová）及捷克作家卡特日伊娜・屠奇柯娃（Kateřina Tučková），4人一同在哈維爾圖書館進行一場「字裡風景：台灣故事流轉之地」文學座談。

特別的是，座談會最後的讀者提問時間，有一位捷克民眾問到，因為故宮文物首度在捷克展出，網路上看到照片秀出高舉中國國旗的人，主張故宮文物並不屬於台灣，想知道「台灣文化部長」的看法。

請繼續往下閱讀...

對此，李遠表示，中華文化是屬於台灣的一部分，而且文化這種東西，並不是固體不動的。即使是中華文化，經過了50年、100年，在兩個不同的地方，一邊是在獨裁體制下，繼續維持中華文化裡面的帝王思想、獨裁思想；另一邊則是在一個島嶼上，在民主自由的環境，用自己的眼光、用他們自己獨特的眼光來看這些文物，這兩種文化已經完全不一樣。

李遠說，「這一點我一直不太了解，中國為什麼要一直把中華文化變成他的一個工具？如果你了解歷史的話，破壞中國文化最厲害的，就是共產黨。他甚至把中文裡面的繁體字改成簡體字，把古蹟破壞殆盡。那怎麼會隔那麼久之後，他突然說中華文化是他的？對他們來講，文化只是一個工具。這是我一直不懂的。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法