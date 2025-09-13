自由電子報
晴時多雲

藝文 > 即時

白河藝術家林文嶽 10萬朵蓮花繪出「泡茶等花開」人生哲學

2025/09/13 09:55

林文嶽在創作中體認「泡茶等花開」的人生哲學，認為有餘裕的悠閒，才是真正富足。（南市觀旅局提供）林文嶽在創作中體認「泡茶等花開」的人生哲學，認為有餘裕的悠閒，才是真正富足。（南市觀旅局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕你知道嗎？白河有位藝術家林文嶽，畫過超過10萬朵蓮花！他用關子嶺溫泉泥、白河蓮蓬灰燒釉，創作出〈關嶺青〉、〈白河白〉獨特作品，還能把水墨跟窯燒結合。

林文嶽退伍返鄉後，40年來專注創作，成立「白荷陶坊」，以家鄉蓮花與關子嶺溫泉泥、白河蓮蓬灰入陶，燒製出關嶺青白河白等獨特釉色，再於釉中彩繪，挑戰水墨結合窯燒的高難度技法。

「白河陶坊」是林文嶽一家的創作基地，更是白河蓮鄉難得的人文藝術空間。（南市觀旅局提供）「白河陶坊」是林文嶽一家的創作基地，更是白河蓮鄉難得的人文藝術空間。（南市觀旅局提供）

林文嶽也以宣紙、陶土表達對生命的感悟，近年更嘗試陶印篆刻，從巨幅山水到小品方印都能游刃有餘。他不僅是藝術創作者，更是白河社區營造的推手，超過25年來帶動「蓮花詩路」、「敬師茶道」、「白荷雅集」等行動，將美學融入地方生活，展現藝術家關懷鄉土的胸懷。

童年時，他雖不愛讀書，卻敏銳觀察自然。媽媽在種菜之餘不忘種花的閒情逸致，讓他明白困頓生活中也要懂得欣賞美好的事物，感謝大自然的恩賜。受陶淵明啟發，有餘裕的悠閒才是真正富足，體悟出「泡茶等花開」的人生哲學。

林文嶽為白河大仙是創作的陶壁，飾以法輪、寶瓶、蓮花、雙魚、摩尼寶等吉祥圖騰。（南市觀旅局提供）林文嶽為白河大仙是創作的陶壁，飾以法輪、寶瓶、蓮花、雙魚、摩尼寶等吉祥圖騰。（南市觀旅局提供）

林文嶽近年立下10年計畫，每年辦展求新求變。今（2025）年於彰化展出近14公尺的八卦山長卷，也認為台灣雲霧繚繞的山林及植被茂密的山頭便與中國截然不同，未來以本土高山與鳥類作為創作主題。

一路走來，林文嶽感謝妻子王惠女的堅持與支持，子女也投入創作與協助展務，使「白荷陶坊」成為一家人的藝術基地。南市觀光旅遊局推出「台南奇人帶路」系列介紹，藉由林文嶽的故事，展現台南人深厚的生活態度，也邀請遊客從藝術家的眼光，探索白河蓮鄉的獨特風景。

