蒂摩爾古薪舞集10月赴英演出 9/28屏東王船文化館搶先免費觀賞
蒂摩爾古薪舞集透過古謠與現代舞訴說牡丹社事件歷史。（屏東縣政府提供）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府聯手蒂摩爾古薪舞集共同製作原住民現代舞劇《bulabulay mun?》，於2023年首演後，佳評不斷，期間曾至台北雲門劇場演出，吸引全國藝文界的關注。今年10月蒂摩爾古薪舞集將帶此作品前往英國巡迴演出，9月28日下午5點30分於屏東縣王船文化館舉辦一場行前公演，邀請鄉親免費觀賞。
蒂摩爾古薪舞集《bulabulay mun?》（南排灣語「你好嗎？」），透過古謠與現代舞訴說牡丹社事件歷史，編舞家巴魯·瑪迪霖將「問候」的身體語言揮手、握手等貫穿全場，帶領觀眾一次又一次的重返八瑤灣，親身感受當地的狂風與浪濤。
蒂摩爾古薪舞集9月28日將於屏東縣王船文化館演出（屏東縣政府提供）
屏東縣府文化處表示，蒂摩爾古薪舞集10月7日至11月2日，將於英國倫敦的頂級舞蹈機構The Place演出，並巡演至伊普威治、泰恩河畔新堡、波恩茅斯三個城市。透過這場跨文化的交流盛會，將台灣原住民的歷史、文化及現代舞蹈藝術呈現於國際觀眾面前，讓世界看見屏東精湛的文化藝術。
此場行前公演除了演出舞劇精華片段以外，編舞家與舞者將於現場分享創作理念，讓觀眾以不同的觀點思考牡丹社事件，演後邀請民眾共同互動，感受當代舞蹈的美學與生命力。
