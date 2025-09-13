自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

蒂摩爾古薪舞集10月赴英演出 9/28屏東王船文化館搶先免費觀賞

2025/09/13 12:18

蒂摩爾古薪舞集透過古謠與現代舞訴說牡丹社事件歷史。（屏東縣政府提供）蒂摩爾古薪舞集透過古謠與現代舞訴說牡丹社事件歷史。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府聯手蒂摩爾古薪舞集共同製作原住民現代舞劇《bulabulay mun?》，於2023年首演後，佳評不斷，期間曾至台北雲門劇場演出，吸引全國藝文界的關注。今年10月蒂摩爾古薪舞集將帶此作品前往英國巡迴演出，9月28日下午5點30分於屏東縣王船文化館舉辦一場行前公演，邀請鄉親免費觀賞。

蒂摩爾古薪舞集《bulabulay mun?》（南排灣語「你好嗎？」），透過古謠與現代舞訴說牡丹社事件歷史，編舞家巴魯·瑪迪霖將「問候」的身體語言揮手、握手等貫穿全場，帶領觀眾一次又一次的重返八瑤灣，親身感受當地的狂風與浪濤。

蒂摩爾古薪舞集9月28日將於屏東縣王船文化館演出（屏東縣政府提供）蒂摩爾古薪舞集9月28日將於屏東縣王船文化館演出（屏東縣政府提供）

屏東縣府文化處表示，蒂摩爾古薪舞集10月7日至11月2日，將於英國倫敦的頂級舞蹈機構The Place演出，並巡演至伊普威治、泰恩河畔新堡、波恩茅斯三個城市。透過這場跨文化的交流盛會，將台灣原住民的歷史、文化及現代舞蹈藝術呈現於國際觀眾面前，讓世界看見屏東精湛的文化藝術。

此場行前公演除了演出舞劇精華片段以外，編舞家與舞者將於現場分享創作理念，讓觀眾以不同的觀點思考牡丹社事件，演後邀請民眾共同互動，感受當代舞蹈的美學與生命力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應