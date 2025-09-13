自由電子報
藝文 > 即時

陪伴嘉義人10年 「島呼冊店」9月底熄燈

2025/09/13 16:30

「島呼冊店」熄燈，預定9月21至27日舉辦書籍與物品出清。 （取自「島呼冊店」臉書）「島呼冊店」熄燈，預定9月21至27日舉辦書籍與物品出清。 （取自「島呼冊店」臉書）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市獨立書店「島呼冊店」陪伴鄉親度過10年歲月，將於9月底熄燈，預定9月21至27日舉辦書籍與物品出清。「島呼冊店」於年初獲選文化部「第1屆百大文化基地」，獲補助50萬元推動文化活動，負責人林詩涵說，承接文化基地任務仍將持續推動。

「島呼冊店」位於嘉市後火車站北興街，是一間結合食農和東南亞主題各類專書的複合式書店，「島呼冊店」取名自「豆腐書店」台語諧音，為販賣安全豆製品、農產品結合閱讀的空間，並做為公共議題的行動基地。

嘉市獨立書店「島呼冊店」陪伴鄉親度過10年歲月，將於9月底熄燈。（資料照，記者丁偉杰攝）嘉市獨立書店「島呼冊店」陪伴鄉親度過10年歲月，將於9月底熄燈。（資料照，記者丁偉杰攝）

林詩涵說，7月丹娜絲颱風與0728西南氣流豪雨，造成「島呼冊店」老木屋屋頂嚴重受損，室內書籍與家具物品受潮，只能全數撤出，雖然屋頂完成修繕，但經營團隊討論後，仍決定畫下休止符。

她說，10年來這段旅程很珍貴，不論是購買使用台灣大豆製成的豆漿與豆腐，理解選書的意涵及新書原價販售的重要性，或是參與一場又一場的講座、影展、藝文表演、大小會議等，謝謝大家一路以來的支持。

林詩涵說，「島呼冊店」即將畫下休止符，雖是意料之外的結束，但也是回應老天的安排。雖然實體空間將熄燈，但仍會在嘉義的友好空間，繼續舉辦講座，持續推動承接文化基地任務，延續「島呼冊店」與大家的連結，未來，「島呼精神」仍將延續，繼續在嘉義的土地上發聲。

熄燈前，「島呼冊店」將舉辦出清特賣，包括新書、受損書、選物、農產品、二手餐具及桌椅層架等，時間為9月21至27日下午3點至晚間7點，地點在中正路660號後棟，從Mr. Night古巴三明治旁小巷子進入。

