晴時多雲

藝文 > 即時

巨幅24×18公尺水墨震撼亮相 清代考棚化身當代藝文舞台

2025/09/13 17:12

冰逸展出24×18公尺的巨幅繪畫，以濃墨神思和綿延巨幅的宣紙，重新賦予儒考棚曾有的生命與精神。（策展單位提供）冰逸展出24×18公尺的巨幅繪畫，以濃墨神思和綿延巨幅的宣紙，重新賦予儒考棚曾有的生命與精神。（策展單位提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕百年台中市定古蹟「台灣府儒考棚」是目前國內僅存的清代考棚建物，無竟藝術中心與美國文化機構墨齋，歷經2年籌畫「相濡以墨」大型當代水墨展覽，為國際水墨名家冰逸在台灣首次個展「智光之境」，也展出24×18公尺的巨幅繪畫，以濃墨神思和綿延巨幅的宣紙，重新賦予儒考棚曾有的生命與精神，即日起至9月28日台中儒考棚展出。

「智光之境」即日起至9月28日台中儒考棚展出。（策展單位提供）「智光之境」即日起至9月28日台中儒考棚展出。（策展單位提供）

冰逸創作旅程跨越12年，2013年龍虎山完成巨構〈萬物〉，以24×18公尺的驚世之作，凝聚天地靈氣與歷史記憶。策展單位表示，她今年再度回到龍虎山，開展「雷法」與「符籙」兩大系列，延續萬物與宇宙相連的藝術實踐，同時探索意識、心靈與生命的奧義。

「雷法」描繪宇宙間的能量流動，賦予萬物啟示的力量，「符籙」則意外誕生，如同神秘符印般將心象化為形色，冰逸透過這些作品，引領觀者跨越抽象與具象、天地與人心的界線，在美與沈思交織的氛圍中，展開一場穿越古今的藝術對話。

「相濡以墨」大型當代水墨展覽，即日起於「台灣府儒考棚」展出。（策展單位提供）「相濡以墨」大型當代水墨展覽，即日起於「台灣府儒考棚」展出。（策展單位提供）

本次展覽以「萬物」、「雷法」、「符籙」3大系列為核心，作品與台灣有著深厚淵源，從台灣音樂創作人劉家昌在龍虎山創辦的藝術基地，到今年與藝術家、策展人紀嘉華的因緣際會，冰逸將創作能量匯聚於台中府儒考棚，領觀眾穿梭於時間與空間交錯的藝術旅程，為當代水墨揭開嶄新的篇章。

