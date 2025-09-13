文學行銷！名家齊聚、激發左鎮專屬創作 要以詩詞吟詠地方之美

「詩跡左鎮」文藝駐地活動登場，一行人參觀化石園區。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名雕塑家林昭慶進駐台南左鎮，推動潛進式藝術，助攻社區營造，今天邀集國內詩人走訪轄內各自然、歷史、產業、建築、宗教等特色景點與單位，貼近感受、交流後，希望發展出吟詠地方之美的精采創作，要透過文學行銷，為老聚落帶來新生機。

林昭慶進助左鎮老街後，設立「常在生活空間」工作室，結合各界推出一系列動靜態的藝術展演，不僅創造話題，引發關注，也持續為傳統社區形塑全新的觀光亮點，成功帶來人潮，並打響地方知名度。

請繼續往下閱讀...

左鎮「常在生活空間」舉辦文藝駐地活動，要透過精采的作品，行銷地方之美。（記者吳俊鋒攝）

為了催生能呈現左鎮之美的專屬作品，常在空間集結了山區鄰近的特色景點與單位，規畫2天1夜的文藝駐地活動，邀請國內知名的詩人南下，還有建築師與教職員等陪同，進行場域走讀，啟發、累積創作的靈感與養分。

常在空間奉茶人陳莉莉表示，首辦的駐地活動，以「詩跡左鎮」為主題，經過各參訪點的交流體驗、轉型分享、感官觸發後，希望能像「南瀛八景」一樣，寫下留給大家共賞的優美作品，且是世代傳承的經典文學。

首辦的「詩跡左鎮」文藝駐地活動登場，一行人參觀化石園區。（記者吳俊鋒攝）

今天活動的首站為化石館，一行人抵達後先前往光榮實驗小學，由校長蔡坤良進行導覽、介紹，隨後也走訪蔗埕公園，包含阿立祖壇、竹構候車亭，還參觀菜寮溪產業觀光發展協會等，晚上於老街風味共食，與居民餐桌對話，夜宿晨曦山莊。

明天將前往二寮看日出、雲海，接著至公有零售市場吃早餐，再拜訪南部最大藏傳佛教中心噶瑪噶居寺，並參觀古采莊園，最後到山上的水道博物館，透過歷史建築，以文化轉譯思考，啟發後續詩作的想像空間，行程相當充實。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法