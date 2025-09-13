自由電子報
晴時多雲

藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

現在度假睡「未來床」 南港老爺推AI客製化睡眠住房專案

2025/09/13 20:10

南港老爺行旅推出「未來床住房專案」，提供AI客製化睡眠體驗。（南港老爺行旅提供）南港老爺行旅推出「未來床住房專案」，提供AI客製化睡眠體驗。（南港老爺行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕根據台灣睡眠醫學會統計，全台每10人就有1人深受失眠所苦。有鑑於此，南港老爺行旅特別推出全台唯一「未來床住房專案」，透過AI睡眠分析，一夜體驗客製化未來床，提升睡眠品質，致力提供旅人舒適的休憩空間。即日起至12月30日開放預訂，專案雙人入住含早餐，每日限量販售，官網加訂高鐵最高可享78折優惠。

入住專案可透過AI智能選床系統，分析旅人睡眠資訊，並針對結果提供客製床墊。（南港老爺行旅提供）入住專案可透過AI智能選床系統，分析旅人睡眠資訊，並針對結果提供客製床墊。（南港老爺行旅提供）

南港老爺行旅表示，為了提供給旅人更好的入住睡眠品質，飯店使用的NeoFuture 25未來床，特別導入先進AI智慧數據科技。旅人入住前先分析身形、身體壓力分佈及睡眠習慣等資訊，再針對結果提供不同軟硬材質的床墊，打造更適合身形的個人化睡眠體驗。凡入住專案的旅人，憑客房小卡至1樓門市訂購未來床，即加贈價值2,380元的OUIFIE香氛蠟燭1只，營造療癒舒眠氛圍。

專案客房使用的未來床墊可單獨更換其中的舒適層，方便依體型變化更換床墊，可降低運輸成本與減少廢棄物。（南港老爺行旅提供）專案客房使用的未來床墊可單獨更換其中的舒適層，方便依體型變化更換床墊，可降低運輸成本與減少廢棄物。（南港老爺行旅提供）

南港老爺行旅說明，NeoFuture 25未來床生產自超過40年製床經驗的工廠，結合運動防護、脊椎保健及英國天然無毒等專家把關，並在德國永續顧問協助下，將環保材料融入產品。此外，未來床可單獨更換床墊上層的舒適層，方便依體型、孕期或體重調整，同時降低運輸成本與減少廢棄物，兼顧個人健康與有地球環保。此次品牌跨界合作，也呼應南港老爺行旅持續推廣永續旅行的理念，曾獲得台北永續旅宿金獎的南港老爺行旅，希望透過住房專案，將永續融入旅人的生活風格與睡眠。更多相關內容詳詢南港老爺行旅官網。

