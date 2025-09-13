[WEB][即時]文總年度藝文茶會 總統賴清德鼓勵藝文界：文化是國家靈魂！

〔記者董柏廷／台北報導〕文化總會今（13）日傍晚於台北賓館舉辦「戲聚當代．承藝未來」年度藝文聯誼茶會，聚集漫畫、文學、戲曲、影視、音樂、設計等數百位文化人齊聚。

文總會長、總統賴清德亦到場致意，並致詞表示，「文化是國家的靈魂，也是帶動國家進步的原動力。」因文化界一棒接一棒的努力，透過不同的藝術形式，盡情揮灑創意及熱情，讓人深刻感受到台灣文化的旺盛生命力，也讓台灣成為一個自由、民主、多元且包容的國家。



賴清德亦特別感謝文化界朋友積極參與公共事務，讓台灣公民社會更多元及充滿活力，政府將持續捍衛創作自由。他並期勉文化工作者，不因一時頓挫氣餒，重新整裝再出發，繼續攜手努力，勇敢自信在台灣這塊土地上，創作屬於台灣的文化未來。

文化總會表示，今年主題「戲聚當代．承藝未來」象徵文化不僅要承繼傳統，也要積極開創新局，邀請國立台灣戲曲學院帶來傳統戲曲與流行金曲的跨界演出，包括〈酒後的心聲〉、〈流浪到淡水〉等經典曲目，串起世代記憶，讓藝文人齊聲共鳴。

文化總會指出，未來文總將持續搭建藝文交流平台，讓文化成為凝聚社會、連結世界的關鍵力量。

總統賴清德（前排中）與台灣戲曲學院學生合影。（文總提供）

