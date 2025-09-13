自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

[WEB][即時]文總年度藝文茶會 總統賴清德鼓勵藝文界：文化是國家靈魂！

2025/09/13 23:06

〔記者董柏廷／台北報導〕文化總會今（13）日傍晚於台北賓館舉辦「戲聚當代．承藝未來」年度藝文聯誼茶會，聚集漫畫、文學、戲曲、影視、音樂、設計等數百位文化人齊聚。

文總會長、總統賴清德亦到場致意，並致詞表示，「文化是國家的靈魂，也是帶動國家進步的原動力。」因文化界一棒接一棒的努力，透過不同的藝術形式，盡情揮灑創意及熱情，讓人深刻感受到台灣文化的旺盛生命力，也讓台灣成為一個自由、民主、多元且包容的國家。

賴清德亦特別感謝文化界朋友積極參與公共事務，讓台灣公民社會更多元及充滿活力，政府將持續捍衛創作自由。他並期勉文化工作者，不因一時頓挫氣餒，重新整裝再出發，繼續攜手努力，勇敢自信在台灣這塊土地上，創作屬於台灣的文化未來。

文化總會表示，今年主題「戲聚當代．承藝未來」象徵文化不僅要承繼傳統，也要積極開創新局，邀請國立台灣戲曲學院帶來傳統戲曲與流行金曲的跨界演出，包括〈酒後的心聲〉、〈流浪到淡水〉等經典曲目，串起世代記憶，讓藝文人齊聲共鳴。

文化總會指出，未來文總將持續搭建藝文交流平台，讓文化成為凝聚社會、連結世界的關鍵力量。

總統賴清德（前排中）與台灣戲曲學院學生合影。（文總提供）總統賴清德（前排中）與台灣戲曲學院學生合影。（文總提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應