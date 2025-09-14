自由電子報
以米蘭昆德拉之名 台捷全新文學交流計畫 萬中選1

2025/09/14 08:04

「台捷文學駐村交流計畫」的合作協議，由駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙（左），代表文化部與庫比切克（右）共同簽署合作協議；文化部長李遠（中）見證。（記者凌美雪攝）「台捷文學駐村交流計畫」的合作協議，由駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙（左），代表文化部與庫比切克（右）共同簽署合作協議；文化部長李遠（中）見證。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕有什麼地方讓作家小野也想去駐村呢？文化部長李遠首訪歐最後一天（13日），特別由布拉格來回捷克第2大城布爾諾（Brno），參觀典藏最完整米蘭‧昆德拉（Milan Kundera）作品的摩拉維亞圖書館，並與該館館長庫比切克（Tomáš Kubíček）共同宣告，自2026年起，台、捷2國每年將互派1位作家或譯者駐村1個月。

這項「台捷文學駐村交流計畫」的合作協議，由駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙，代表文化部與庫比切克共同簽署。館方對此儀式格外慎重，不僅特別選在摩拉維亞圖書館裡的米蘭昆德拉專室進行，會場還可看見兩國的國旗並肩站立，庫比切克表示，期盼此次「駐村計畫」的合作，讓雙方都更深入彼此的文學圈，有更深度的理解，相信文學可以成為文化外交的重要工具。

文化部長李遠（右）與摩拉維亞圖書館館長庫比切克，在米蘭昆德拉照片前留下合影。（記者凌美雪攝）文化部長李遠（右）與摩拉維亞圖書館館長庫比切克，在米蘭昆德拉照片前留下合影。（記者凌美雪攝）

李遠則認為，台捷的感情深厚，且台灣年輕人總喜歡讀米蘭・昆德拉的作品，所以，這項駐村交流計畫也以米蘭・昆德拉為名，在簽約儀式過程中，還安排了鋼琴與大提琴合奏，演出影響米蘭‧昆德拉甚深的音樂家楊納傑克（Leoš Janáček）的作品《長滿青草的小徑上》（Po zarostlémchodníčku）。

溫馨又隆重的氣氛，連兼具「作家小野」身分的李遠，也對此計畫充滿期待，他笑說，「多麼希望我是第一個駐村的人」。庫比切克則幽默回應，「我不能影響評審結果，但我可以用另外的方式邀請你」。

