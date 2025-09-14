12詩人為台南左鎮寫詩 驚艷二寮日出

藝術家林昭慶（左3）邀請12名詩人到左鎮深度旅遊，為左鎮寫詩。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕進駐台南左鎮的藝術家林昭慶為了讓更多人認識左鎮，繼邀請多名畫家為左鎮作畫之後，昨（13日）、今2天再邀請12名詩人到左鎮2天1夜深度體驗地方之美，為左鎮寫詩。今天凌晨一行人登上二寮觀日出，雲海、朝霞、日出美景，令人驚艷。

日出之前的朝霞與左鎮白堊地形、雲海。（記者劉婉君攝）

包括蕭蕭、白靈等多位詩人，昨天已先走訪左鎮化石園區、左鎮老街等地，一行人今天凌晨5時從住宿的晨曦山莊出發，前往二寮觀日亭欣賞日出美景，由於昨天下午台南下雨，天亮前的彩霞、白堊地形與雲海，就讓不少民眾邊拍照捕捉美麗畫面，邊讚「好漂亮！」雖然一度升起濃霧，但仍如願看到日出，日頭露臉的時刻一到，大家更是目不轉睛，直呼「真的很美！」

左鎮二寮日出搭配雲海及白堊地形，形成美景。（記者劉婉君攝）

現場也有不少觀日民眾，一群年輕人昨天深夜從高雄到台南喝牛肉湯後，臨時起意直奔左鎮二寮，徹夜未眠等候日出，如願看到日出美景之後也說，「很值得！」

藝術家林昭慶（第1排右3）與多位詩人到二寮觀日出，現場也有許多民眾一同欣賞美景。（記者劉婉君攝）

蕭蕭表示，一般看日出都到高山上，在低海拔地區可以看到太陽跳起來的那一刻就是特別，到左鎮2天1夜，從化石，到最新鮮的太陽，產生很多震撼和靈感，一定會有很好的詩作出現，而且今天看日出是整套，霧慢慢升上來又沉下去，太陽的顏色一直在變化，相當豐收。

白靈說，問號和驚嘆號，是一輩子在詩中表現最多的符號，到左鎮之前，帶了許多問號，因為搞不清楚左鎮可以看什麼？到了以後給了他許多驚嘆號，可以在低海拔的地方看到日出，真的很大的驚嘆號！

