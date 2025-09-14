自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新竹少年刑務所修復工程延宕 到訪人數少遭審計糾正

2025/09/14 13:06

新竹少年刑務所修復工程延宕。（市府提供）新竹少年刑務所修復工程延宕。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹少年刑務所官舍群修復工程原訂今年底完工，卻因工程招標流標導致工期延後，完工期程得延至後年，且因演武場委外策展活動參觀人次偏低且逐年下降，遭到審計室糾正，市府表示未來也將規畫再增加推廣活動場次，並廣邀更多社福、學校與機關團體到館參訪交流，也積極增加媒體宣傳，提升民眾觸及展覽相關資訊比率，以增加參觀人次數量。

新竹少年刑務所修復工程延宕，到訪人數少遭審計糾正，圖為完工示意圖。（市府提供）新竹少年刑務所修復工程延宕，到訪人數少遭審計糾正，圖為完工示意圖。（市府提供）

審計室指出，歷史建築新竹少年刑務所職務官舍共有18棟，坐落位置分A、B、C、D 四區。文化局2022年7月獲文化部核定補助辦理刑務所職務官舍修復再利用第一期工程，經費2億5411萬元，預計修復A、B區內10棟建築，招標2次無廠商投標而流標，經研議後決定刪減B區2棟建築重要修復工項重新招標，去年初決標，此舉影響整體營運規畫，且造成完工期程展延一年多。

另外，市府委外辦理市定古蹟新竹少年刑務所演武場文化策展活動，該場館111至113年度參觀人次分別為5845人次、4402人次、3980人次，每日平均參觀人次各為 22.48 人次、16.30 人次、14.91人次，參觀人次偏低且逐年下降。

對此，新竹市文化局表示，目前在新竹少年監獄周邊，除了2012年被指定為市定古蹟的新竹少年刑務所演武場（1棟），尚包含有2013年登錄為歷史建築的新竹少年刑務所職務官舍群（18棟），其中，演武場於2020年修復完成，由市府自營並對外開放營運。

文化局指出，市府分期修復各棟眷舍，目前辦理中的歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群第一期修復工程，預計修復A、B區10棟歷史建築中的8棟，但招標初期因營造業人力短缺與材料成本攀升，導致工程招標一度流標。市府立即邀集專家學者研議修正標案內容，提高投標誘因並加速重啟招標程序，修復工程期間亦定期召開相關會議督導工程進行，目前工進正常，預計後年完成8棟宿舍修復。市府也將持續積極爭取中央補助經費，接續修復A、B區另2棟宿舍及周邊景觀工程。

