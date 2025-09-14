自由電子報
《被竊走的孩子—世界兒童人權特展》 台德兩國攜手策展

2025/09/14 09:54

〔記者蘇福男／高雄報導〕聯合國訂定每年11月20日為「國際兒童人權日」，高雄市立歷史博物館攜手國家人權委員會、德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」（Bundesstiftung Aufarbeitung）與「伊麗莎白凱斯曼基金會」（Elisabeth Käsemann Stiftung gGmbH）共同策展《被竊走的孩子—世界兒童人權特展》，展示多國因政治動機的兒童綁架事件，引領大眾思考兒童的權利問題，將在台灣眷村文化園區「轉角壹貳壹」展至11月2日。

高史博表示，兒童人權特展敘述不同政權或恐怖組織下兒童遭遇的人權侵害，橫跨加拿大、納粹德國、蘇聯、西班牙、阿根廷、薩爾瓦多、東德、台灣等跨時代案例，包括納粹德國剝奪身份的兒童、加拿大將原住民兒童強行帶離部落、西班牙與阿根廷軍政府的兒童失蹤、蘇聯政權強制同化與集中營情境下的分離、薩爾瓦多被夾困在戰爭前線的孩子等議題。

而台灣則以在地三案例呼應國際議題，分別是少女阿台、澎湖713事件、白色恐怖時期的傅如芝與張常美，鍛造全球視野與在地歷史的共鳴。

展覽以文字、影像、口述歷史等方式，多面向展陳手法，深化議題張力、提升人權教育意涵，也凸顯兒童作為人權主體的具象存在，強化社會對兒童生存權、身份認同權、受教育權與家庭連結的反思，同時讓觀眾從不同歷史脈絡中瞭解兒童權利被侵害的複雜樣貌。

國家人權委員會執行秘書鄒筱涵表示，從今年開始台灣解嚴的時間將超過戒嚴下的時間，希望透過展出的《世界人權宣言青少年版》、轉型正義的歷史的認識，讓更多年輕人了解自由民主的珍貴。

高史博副館長李旭騏說明，德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」2023年曾到館交流，奠下此次合作契機，他強調，高史博長期推動高市人權教育與歷史記憶保存，除館內的二二八常設展，亦曾策畫「美麗島」、「海外人權」與「李敏勇」等主題特展，管理營運戰爭與和平紀念館、柯旗化故居等人權相關場館，並出版相關研究刊物、策辦人權推廣活動。

