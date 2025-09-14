新北文化獎表揚傑出文化工作者 凝聚文化創作、傳承信念

新北市府今頒第8屆新北文化獎，左起為新象創作劇團長王光華、淡水南北軒副軒長林星光、新北市長侯友宜、文化資產保存推動者莊芳榮、陶藝家劉鎮洲。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市文化局「第8屆新北文化獎」今於新光人壽新板金融大樓舉行頒獎典禮，共有文化資產保存推動者莊芳榮、陶藝大師劉鎮洲、新象創作劇團、百年北管曲藝團體淡水南北軒獲獎，市長侯友宜致詞說，文化是凝聚的流動，更是傳承的信念，得獎人一生在專業領域用心用力，傳承文化，盼未來繼續合作，讓新北市更美、更好。

得獎者莊芳榮曾任國家圖書館長，也服務過文化部前身的行政院文建會，長年致力於文化政策推動與文化資產保存，協助國定古蹟林本源園邸修復以及籌備國立傳統藝術中心等，也主持數百件無形文化資產審議，他說「文化資產的保存，是讓國家有溫度，也有深度。」政府須為文化工作者提供好環境，另推動閱讀上，盼圖書館也成為人們生活的一部分。

劉鎮洲投身陶藝創作、教育推廣與藝術評析40餘年，曾獲「台灣陶藝成就獎」，他從日本留學歸來，居住淡水，喜歡大自然，從山海獲得創作靈感，作品讓觀者思考山、海、人的關係，其知名作品《彩雲呈祥》正是鶯歌陶瓷博物館的公共藝術，他說，博物館對他是重要的地方，他慶幸住在新北市，靈感一點一滴地呈現在作品。

新象創作劇團推動「慢飛天使」藝術平權計畫，團長王光華（左）與團員小花（右）合影。（記者黃政嘉攝）新象創作劇團與新北市長侯友宜合影。（記者黃政嘉攝）

「新象創作劇團」將傳統技藝融入現代劇場，並深耕於弱勢與偏鄉教育，推動「慢飛天使」藝術平權計畫，為身障孩子開啟舞台之門。團長王光華分享，他當初看到家長帶著身心障礙的孩子來團裡學習，家長始終牽著孩子的手、陪伴，他非常感動，所以推動藝術平權，劇團就像另一隻手，扶持孩子。

北管樂團「淡水南北軒」與新北市長侯友宜合影。（記者黃政嘉攝）

「淡水南北軒」長年守護地方曲藝傳統，並持續吸引年輕世代參與，投入淡水大拜拜、媽祖遶境等民俗活動，近年更將現代元素融入表演，展現嶄新生命力，副軒長林星光說，軒社已成立108年，他感念歷代先賢的傳承，才有現在的大家，未來是逗點，不是句點，將繼續努力傳承北管文化。

