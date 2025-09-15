這個禮物有故事！北美館獨家花器、徽章 讓展覽記憶有專屬香氣

北美館「TFAM↔REUSE 北美館循環計畫」推出款衍生品「退役軟木花器」（前）以及「退役軟木坐墊」（後）。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館推出的「TFAM↔REUSE 北美館循環計畫」第2波商品亮相！這次，北美館將2024年威廉・肯特里奇個展退役下來的軟木板，賦予嶄新生命。該展覽牆面由多面碳化煙燻的軟木材質包覆，視覺強烈且具隔熱吸音效果。展覽結束後，部分材料被回收，並由北美館與長期關注永續設計的物外YSTUDIO及在地製造商聯手，打造出兼具美感與實用性的《退役軟木》系列品項。

北美館表示，這系列商品的設計理念，以「未來視角回應宇宙運行的想像」，打造出循環不息的「微型衛星（Little Satellite）」，將退役材料化作繁星般的星塵，展現永續創造的無限可能。產品經過近一年的材料分析與再製測試，將碳化軟木與可回收的環保PU泡棉材料打碎融合，創造出層次豐富的表面紋理與溫潤自然的色澤。

本次系列推出2款衍生品：「退役軟木花器」與「退役軟木徽章」，它們的環狀造型中含有碳化軟木透氣的質地與天然氣味，以及多彩且有彈性的回收泡棉，展現「天然再生」與「循環再利用」的雙重價值。此外，它們還能吸附並緩緩釋放精油香氣，讓使用者在生活中隨時感受療癒氣息。花器可放入各種花材或擴香棒，增添生活的趣味；徽章則兼具個人配飾與隨身香氛功能，為日常造型增添細膩氣質。

值得一提的是，這2款產品分別結合了環保鋁合金與不銹鋼，展現軟硬材質間的獨特質感，所有材質皆可回收再利用，完整實踐了永續生命週期。外包裝也選用FSC認證紙材與環保PP袋，兼顧運輸保護與環境友善，用設計向「循環」致敬。

此外，專為北美館公眾及公務使用的「退役軟木坐墊」也正式亮相，它化作日常相伴的公共物件，讓退役材料回流館內服務，再次融入日常場景，延續其循環價值。這系列限量獨創的在北美館藝術商店展示，數量有限。

「TFAM↔REUSE退役軟木系列」花器與徽章。（北美館提供）

