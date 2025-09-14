台南勇伯打造台灣文物收藏館 重現庶民生活記憶

總鋪師周榮棠（圖）收藏台灣庶民生活老物。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南筑馨居連續4年獲選米其林必比登推介，總鋪師周榮棠不但燒出一手好菜，也是台灣老物收藏家，他將收藏品匯集打造出「筑馨居台灣文物收藏館」，展示的每件老物背後都有專屬故事，等著民眾來體會。

知名總鋪師周榮棠匯集部分老物收藏品打造「筑馨居台灣文物收藏館」。（記者王姝琇攝）

周榮棠人稱「勇伯」，也是台南市民宿文化發展協會理事長，他提及，約15年前台南興起一股老屋民宿風潮，他捨棄現代化設計款家具，改以傳統台灣老物、家具做布置，當時看到什麼都買，滿屋子都是濃濃台灣味的老物，也收出興趣。

早年拆除老屋時搶收的1930年名師陳滄落款的壁畫。（記者王姝琇攝）

周榮棠說，當初成立藏館是希望分享台灣庶民生活，將部分收在倉庫裡的老物透過空間展示，讓民眾走進館內就像是開啟時光寶盒，無論是糖罐、老式招牌、中藥櫃，還是豆花攤車的叮噹聲、手搖童玩的敲擊聲，處處都是舊時代的記憶。

勇伯力邀台南美展傳統工藝類首獎藝師劉進文，以「茄苳入石柳」技法打造「筑馨居台灣文物收藏館」招牌，展現台南特有工藝之美；入口處還有一台「古早叭噗攤車」，隨著投下10圓硬幣、轉動指針伴隨叮噹聲，讓參觀民眾體驗童趣。

來到筑馨居台灣文物收藏館映入眼簾的，是整間數以千計的台灣老物，各行各業古早攤車，賣豆花、生活雜貨、醬油、麥芽糖等應有盡有，勇伯曾多次出借攤車力挺社區市集活動，此外，還有老式雙開門電視機，及選台「只有台視」的全台第一代電視機；牆面上掛著的則是從7號到40號的整組銅製冰杓，最大40號甚至超過成人拳頭大，極少有機會看見。

知名總鋪師周榮棠匯集部分老物收藏品打造「筑馨居台灣文物收藏館」。（記者王姝琇攝）

周榮棠特別分享，早期阿嬤的衣櫃內特別設置「會唱歌」的抽屜，隨著抽屜開關發出類音樂的聲響，堪稱是最早期的防盜設備，讓參觀者嘖嘖稱奇；還有仁德十三窯的窯燒作品，以及早年拆除老屋時搶收的1930年名師陳滄落款的壁畫。周榮棠說，目前藏館開放預約體驗台灣早期生活的點滴，也希望來到這裡的民眾能一起分享不同世代、不同故事與生活。

台灣早期販售醬油及麻油的叫賣攤車。（記者王姝琇攝）

