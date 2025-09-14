台中太平頭汴坑染織工藝生活節 展現農村文化魅力

水源地文教基金會舉辦「太平頭汴坑染織工藝生活節」，今天舉行開幕活動，吸引民眾到場體驗藍染。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區頭汴坑近年以「太平藍」藍染工藝聞名，利用枝葉、果材等農業廢棄物再利用為天然染料，實踐循環經濟與環境友善。為推廣地方文化與染織工藝，水源地文教基金會結合10個染織類型社區與8位工藝家舉辦為期兩週的「太平頭汴坑染織工藝生活節」，今天舉行開幕活動，串聯了在地居民、學校與產業，共同展現農村的文化魅力。

水源地文教基金會舉辦「太平頭汴坑染織工藝生活節」，在太平古農莊展區展出中藥與天然染材的跨域對話。（記者陳建志攝）

水源地文教基金會董事長葉晉玉表示，此次「太平頭汴坑染織工藝生活節」以「染」、「織」為核心，結合太平頭汴坑文化、地景等與青年創新設計力，共安排3個主場館包括有太平藍染工坊、太平買菸場、太平古農莊等3區。

水源地文教基金會舉辦「太平頭汴坑染織工藝生活節」，展現染織工藝融入居家的情境。（記者陳建志攝）

葉晉玉表示，頭汴坑自921震災後，社區歷經20多年持續努力，推動社區營造到農村再生再到地方創生，一步一腳印努力不懈。今天舉辦「太平頭汴坑染織工藝生活節」開幕活動，將藝術作品帶入村落，運用藍染及植染結合竹藝、漆藝、陶藝、金工與繩材等素材，讓國內外遊客都能看見頭汴坑的多元風貌。

此次3大展區，太平藍染創作工坊將展示藍染流程與器材，以及展出藝術創作工作坊中社區學員的成果，並安排導覽解說與DIY互動體驗；太平古農莊則辦理「藥染．色療」特展，結合館內的蔘藥行古文物展出，透過中藥與天然染材的跨域對話，探索傳統藥材的療癒力量與色彩之美。

太平買菸場則是辦理Life in Art纖維工藝展，展出纖維藝術立體裝置創作，以及呈現藍染工藝與不同領域工藝的結合，並展出11件來自全台工藝社區單位的植物纖維編織與染織家飾品，以生活場景展示，展現出工藝融入居家的情境，歡迎大家到3個展區欣賞藍染工藝之美。#

