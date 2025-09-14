日本防府市盼陳澄波畫作〈東台灣臨海道路〉成為與台灣連結的橋梁

日本山口縣防府市政府展出台灣畫家陳澄波名作「東台灣臨海道路」複製品，山口縣副議長島田教明（圖）表示，市府認為新落成的市府大樓要在最顯眼的地方放台灣畫家的畫，所以就把它放在這裡。（中央社提供）

〔中央社〕日本山口縣防府市政府8樓可360度眺望市區，從8樓電梯出來，率先映入眼簾的是台灣畫家陳澄波名作〈東台灣臨海道路〉複製品。這幅真跡曾一度失蹤，後來在防府市現身。防府市府說，十分重視這幅畫，希望成為與台灣間的連結橋梁。

台灣已故畫家、228受難者陳澄波1930年完成的作品〈東台灣臨海道路〉，與日本山口縣防府市淵源很深。

根據財團法人陳澄波文化基金會與國家文化記憶庫等資料，出身日本山口縣、1926年至1928年擔任第11任台灣總督的上山滿之進，在退任離台時，委託台灣首位入選日本帝展的陳澄波以「台灣原住民族」的生活為主題，描繪東台灣的大斷崖，希望在東京家中客廳展示留念。

上山滿之進重視文化、教育，也關心原住民，他在台灣總督府任內設立文教局、台北帝國大學、創辦第一個官展「台灣美術展覽會」，積極調查原住民，並以高砂族取代清領時期的蕃族稱呼。

於是，陳澄波1930年赴台灣東海岸達奇里溪（今立霧溪）寫生，畫下這幅畫作，但畫作行蹤一度成謎，2015年才在防府市圖書館現蹤，掀起討論。

日本山口縣副議長島田教明表示，防府市政府新建物今年1月落成，尤其8樓是市民可以休息與自由來往的地方；雖然這幅「東台灣臨海道路」是複製品，但市府認為新的市政府大樓要在最顯眼的地方放台灣畫家的畫，所以就把它放在這裡。

防府市政府人士表示，因為原作非常珍貴，目前由美術館保管；不過這幅畫作是市政府新建物成立後，最著名、也刻意放在此處的畫，他們非常重視，希望能成為防府市和台灣間的橋梁。

根據陳澄波文化基金會資料，上山滿之進卸任台灣總督後，1935年起投入所有心力建設家鄉的防府市圖書館，並在1938年逝世後，一併將「東台灣臨海道路」畫作等遺物送給圖書館。

1941年，圖書館正式開館，〈東台灣臨海道路〉也曾被懸掛館內，2006年防府市圖書館改建搬遷，畫作被放入地下倉庫。直到2015年，日本教授兒玉識撰寫防府市歷史時，從上山滿之進的捐贈遺物清單中，發現陳澄波遺作，讓這幅畫作在85年後重現；基金會隨後也在蘇花公路、崇德盈加油站旁的小路附近發現陳澄波作畫地點。

2020年，「東台灣臨海道路」畫作睽違90年後首次回到台灣，在北師美術館展覽；而今年適逢陳澄波冥誕130週年，陳澄波文化基金會與台博館合作舉辦展覽，防府市也借件讓陳澄波基金會進行作品數位化，山口縣知事村岡嗣政、副議長島田教明更在2月來台參加展覽。

陳澄波1895年於嘉義出生，1924年考入東京美術學校圖畫師範科，並在1926年以油畫作品「嘉義街外（一）」入選帝國美術展覽會，成為台灣畫家中的第一人。陳澄波不僅活躍於日治時期台灣及日本美術圈，更曾前往上海任教，1933年返回台灣後創立台陽美術協會，1946年當選嘉義市第一屆參議員，1947年因228事件罹難，在嘉義車站前遭公開槍殺，享年53歲。

