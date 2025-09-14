海洋雙心音樂假期 七美驚豔表演之旅

海洋雙心音樂假期，在七美遊客服務中心舉行。（呂汶駿提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由七美鄉西湖社區主辦的一場別開生面的音樂會-海洋雙心音樂假期，在七美精彩演出。這場音樂會是七美有史以來的第一次，組合了西湖社區的千歲團打擊樂、西湖社區爵士樂團、國際Sax女神Ruby老師及20位的學生、馬公一新社二胡班師生一起演出。

七美鄉公所今年推出了一社區一特色，希望帶動各社區的活絡，提高七美鄉音樂藝文的水準。西湖社區透過了計畫聘請了專業的老師，有薩克斯風、爵士鼓、二胡、歌仔戲教學課程，讓社區長者及居民天天都陶醉在音樂中，生活除了充實、快樂，更慢慢打造出一種屬於自己的特色樂團。

請繼續往下閱讀...

七美西湖社區千歲演奏團，表演起來有模有樣。（呂汶駿提供）

在西湖村長呂汶努力的帶領下，千歲團打擊樂以及爵士樂團除了已經有多場次的表演之外，也慢慢朝向多元文化的樂團。這次音樂會在三方通力合作之下，讓七美民眾驚豔，透過每一位參與演出的社群宣傳，讓更多同好者覺得失之交臂，希望明年能繼續再辦。

七美島是澎湖的第5大島，位在澎湖群島的最南端，島上自然地形豐富奇特，有許多充滿故事的人文景點。相傳明朝時，成群的海盜入侵了七美島，當時男人們都出海捕魚了，只剩下老弱婦孺。其中7名女子，為了保護自己，躲避海盜的欺負，便攜手投井。當地人便建造了七美人塚來紀念這段貞烈事蹟，這也是「七美島」名稱的由來，島上以雙心石滬聞名，成為澎湖著名觀光景點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法