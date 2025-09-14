自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

海洋雙心音樂假期 七美驚豔表演之旅

2025/09/14 18:42

海洋雙心音樂假期，在七美遊客服務中心舉行。（呂汶駿提供）海洋雙心音樂假期，在七美遊客服務中心舉行。（呂汶駿提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由七美鄉西湖社區主辦的一場別開生面的音樂會-海洋雙心音樂假期，在七美精彩演出。這場音樂會是七美有史以來的第一次，組合了西湖社區的千歲團打擊樂、西湖社區爵士樂團、國際Sax女神Ruby老師及20位的學生、馬公一新社二胡班師生一起演出。

七美鄉公所今年推出了一社區一特色，希望帶動各社區的活絡，提高七美鄉音樂藝文的水準。西湖社區透過了計畫聘請了專業的老師，有薩克斯風、爵士鼓、二胡、歌仔戲教學課程，讓社區長者及居民天天都陶醉在音樂中，生活除了充實、快樂，更慢慢打造出一種屬於自己的特色樂團。

七美西湖社區千歲演奏團，表演起來有模有樣。（呂汶駿提供）七美西湖社區千歲演奏團，表演起來有模有樣。（呂汶駿提供）

在西湖村長呂汶努力的帶領下，千歲團打擊樂以及爵士樂團除了已經有多場次的表演之外，也慢慢朝向多元文化的樂團。這次音樂會在三方通力合作之下，讓七美民眾驚豔，透過每一位參與演出的社群宣傳，讓更多同好者覺得失之交臂，希望明年能繼續再辦。

七美島是澎湖的第5大島，位在澎湖群島的最南端，島上自然地形豐富奇特，有許多充滿故事的人文景點。相傳明朝時，成群的海盜入侵了七美島，當時男人們都出海捕魚了，只剩下老弱婦孺。其中7名女子，為了保護自己，躲避海盜的欺負，便攜手投井。當地人便建造了七美人塚來紀念這段貞烈事蹟，這也是「七美島」名稱的由來，島上以雙心石滬聞名，成為澎湖著名觀光景點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應