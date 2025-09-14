張雨生紀念音樂劇場《靈光乍現的這一夜，帶我去月球》澎湖試演

張雨生紀念音樂劇靈光乍現的這一夜，帶我去月球，在澎湖縣政府文化局演藝廳試演。（澎湖縣政府文化局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局自2024年起展開3年計畫，籌劃張雨生紀念音樂劇場《靈光乍現的這一夜，帶我去月球》，今（14）日於澎湖縣演藝廳舉行階段性試演，邀請澎湖縣內外表演藝術領域從業者、教學者出席聆賞與交流，現場回饋熱烈。

張雨生（1966-1997）出生於馬公市篤行十村，他獨特的音樂氣質與作品不僅陪伴許多人走過青春歲月，也成為台灣流行音樂史上難以抹滅的篇章。文化局指出，籌劃這齣音樂劇場，正是希望透過舞台藝術的形式，向張雨生致敬，同時把他的音樂能量轉化為跨世代的文化記憶。

張雨生出生澎湖，也是歌壇傳奇故事。（澎湖縣政府文化局提供）

《靈光乍現的這一夜，帶我去月球》由台北小花劇團製作執行，編導張仰瑄以張雨生音樂為主軸、90年的澎湖為故事起點，演出形式融合戲劇、合唱、音樂演奏與舞蹈，透過多元表演形式，重現張雨生音樂裡的熱情、愛與遺憾。演出陣容則包括澎湖縣內團隊星聲代合唱團、小星辰鋼琴三重奏、琦琦兒童舞蹈團，以及台北小花劇團專業演員張稜、高華麗，無論是製作或演出團隊，實力堅強，讓觀眾深刻感受到現代劇場的魅力。

澎湖縣政府文化局強調，這場試演只是序章。2026年適逢張雨生60歲冥誕，完整版本的《靈光乍現的這一夜，帶我去月球》將正式上演，屆時劇本結構與舞台設計更為完整。藉由這齣音樂劇場作品，不僅要向這位「音樂詩人」致敬，同時創造屬於澎湖特色的劇場節目。

