訪歐7天回應中國 李遠：台灣在世界上是一個強大的存在

李遠（中）訪捷克布爾諾見證駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙（左），代表文化部與摩拉維亞圖書館館長庫比切克（右）簽署合作協議；捷方在會場布置兩國國旗並肩站立，顯示堅定挺台的情誼。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕文化部長李遠首訪歐，法國3天、捷克4天的參訪行程於13日結束，並於布拉格時間14日上午搭機返台。李遠於回程前與媒體茶敘，談到此次的「中國干擾」如影隨形，他並不生氣，因為台灣擁有自己的實力，展現強大的力量和意志力，始終能堅持住自己的尊嚴。出發前往機場前，李遠還在臉書寫道：「台灣在世界上是一個強大的存在。」

台法文化獎頒獎前夕，中國對法方施壓，但當天典禮仍如常進行，法方準備的資料上，還特別將法國與台灣國旗並列。（記者凌美雪攝）

李遠在臉書寫道，從巴黎的台法文化獎評審及頒獎典禮到布拉格的故宮文物百選，一路走來，雖然來自中共的抗議如影隨行，但來自法國和捷克的堅定友誼，使一路上有驚無險。談了很多合作案，也簽了備忘錄，未來可以和法國、捷克的文化合作的計劃很多。

此行在歐陸完整行程雖超過7天，但73歲的李遠每天排滿行程，每個行程都聚精會神聽簡報、導覽與提問，希望獲取最好的交流與合作，連隨行媒體都大呼「史上最累訪團」。李遠自己也坦承，自己深夜返回旅館倒頭便睡著，「半夜醒過來才有力氣洗澡、整理一下。更不用說寫臉書了。」

現代建築大師密斯．凡德羅設計的圖根哈特別墅，1930年完工，大面玻璃牆與極簡主義風格，是當時劃時代的代表作。目前為布爾諾市府所有，入列世界文化遺產。為歡迎文化部訪團，特別擺放中華民國國旗。（記者凌美雪攝）

想到媒體每天跟著跑行程，連巴黎鐵塔、捷克查理大橋都沒看一眼，李遠決定每離開一個城市前，大家一起散散步，於是有了2張分別在橋上「跳躍」的紀念照，一張背景是巴黎鐵塔，一張則是在查理大橋上以城堡為背景拍攝。李遠說，留下這些照片和影像，「身而為台灣人，我感到驕傲和幸福。」

媒體則笑問部長，從巴黎鐵塔跳上查理大橋之後，下一次跳躍會到哪裡？直接到北京叫他們不要再鬧了如何？李遠笑回，真的希望中國不要再這樣了。就像他在返台前的貼文：「一趟短暫卻行程滿滿的歐洲之行，我更加堅定的相信，台灣在世界上是一個強大的存在。」

