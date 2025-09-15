中國異議藝術家艾未未烏克蘭展新作 反思戰爭意涵

中國異議藝術家艾未未接受中央社訪問表示，在戰爭中思考藝術的功能並不容易。但即使處於戰火中，人仍需要過有尊嚴的生活，包括接觸文化與藝術。（中央社提供）

〔中央社〕中國異議藝術家艾未未今天在烏克蘭首都基輔，展出為期2個半月的大型裝置藝術。作品以刷白迷彩服包裹3個巨型幾何球體，傳達反戰意涵，希望藉此重新喚起外界對烏克蘭戰爭的關注。

中國異議藝術家艾未未在烏克蘭基輔展出新作，作品以刷白迷彩服包裹3個巨型幾何球體，由烏克蘭工匠打造金屬框架組成，靈感來自義大利藝術家達文西繪製、用以說明數學家理念的幾何插圖。（中央社提供）

這件作品名為「三個完美比例球體與刷白的迷彩制服」（Three Perfectly Proportioned Spheres and Camouflage Uniforms Painted White，直譯），由烏克蘭工匠打造金屬框架組成，靈感來自義大利藝術家達文西繪製、用以說明數學家理念的幾何插圖。

中國異議藝術家艾未未在烏克蘭基輔展出新作。因艾未未反戰立場，用上由多種貓咪圖像拼貼而成的迷彩布料，取代軍裝。（中央社提供）

裝置由3個大小不一的金屬球體構成，其中最高者約9英尺，外觀宛如中空足球，外層以特製迷彩布料覆蓋。乍看似為軍用布料，實際上因艾未未反戰立場，改由用多種貓咪圖像拼貼而成的迷彩布料。艾未未作品結合達文西象徵理性與比例的幾何圖形，與象徵破壞的迷彩布料，試圖形成強烈對比。

艾未未過往也曾以迷彩圖案作為創作媒介。他認為，迷彩從保護機制到混亂視覺，也具模糊政治與遮蔽真相的意涵。布料再塗上白色顏料，象徵「洗白」手法，深化諷刺政治審查與宣傳對現實的掩飾。

然而，這件作品也引發部分爭議。有烏人指出，在烏克蘭，迷彩軍服象徵對抗外敵的勇氣與榮譽，具高度象徵意義；而在俄羅斯宣傳語境中，白色常被視為「和平」象徵。部分觀眾認為，將迷彩軍服刷白，形同削弱原本的保護與抵抗意涵，甚至可能被誤解為呼籲接受一場不公正的和平。

艾未未表示，他來自中國，文化內一向有諷刺政治審查的「洗白」概念，但明白文化差異會有不同的詮釋。艾未未說，他喜歡探討「層層掩蓋」與「真實被隱藏」的概念。人們常因表象做出判斷，卻鮮少深入探究底層意涵。對他而言，戰爭本質在於摧毀生命，而沒有任何價值能凌駕於生命之上。他說：「支持個人、國家，可以有許多理由，關於領土、榮譽或眼前的安全威脅，但往往需要犧牲最大代價是生命。」

艾未未透露，他2年前即獲非營利藝術平台Ribbon International邀請參與合作，但他當時仍在評估。隨時間推移，國際藝術家對烏克蘭熱度逐漸下降，他希望藉此裝置再度喚起外界關注。他指出，由於作品規模龐大，須在當地製作，耗費相當多時間與資源，這也是他第3次造訪烏克蘭。艾未未表示，在戰爭中思考藝術的功能並不容易，但即使處於戰火中，人仍需要過有尊嚴的生活，包括接觸文化與藝術。

這件裝置藝術目前展出於烏克蘭展覽中心「第13號展館」（Pavilion 13）。該展館為蘇聯時期所建，曾用以展示煤礦相關主題。

這次訪烏，除了展出大型裝置藝術作品，艾未未也同步拍攝紀錄片。他表示，期間曾走訪烏東前線，與軍人接觸，也遇過持中國護照在火車上遭審查的情況。艾未未說：「戰爭就像一場暴風雨，每個人都會受到影響，站在雨中的人沒有一個人不會濕掉。」但他強調，最重要是在此艱難時間，仍有人希望透過文化與藝術堅持人道主義理念。

艾未未曾多次批評中國政府，2008年汶川地震後發起民間調查，追查校舍倒塌原因，後網上言論受到限制。2011年他曾因言論遭拘留，2015年離開中國，至今已在海外生活逾10年。流亡期間，艾未未曾居住於德國、英國與葡萄牙。他曾批評德國社會不夠開放，文化上難以包容外國人。儘管身在海外多年，他仍表示：「我是中國人，我說中國話，我有家人在中國。很自然會想回去。」

