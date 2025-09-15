自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

中國異議藝術家艾未未烏克蘭展新作 反思戰爭意涵

2025/09/15 15:05

中國異議藝術家艾未未接受中央社訪問表示，在戰爭中思考藝術的功能並不容易。但即使處於戰火中，人仍需要過有尊嚴的生活，包括接觸文化與藝術。（中央社提供）中國異議藝術家艾未未接受中央社訪問表示，在戰爭中思考藝術的功能並不容易。但即使處於戰火中，人仍需要過有尊嚴的生活，包括接觸文化與藝術。（中央社提供）

〔中央社〕中國異議藝術家艾未未今天在烏克蘭首都基輔，展出為期2個半月的大型裝置藝術。作品以刷白迷彩服包裹3個巨型幾何球體，傳達反戰意涵，希望藉此重新喚起外界對烏克蘭戰爭的關注。

中國異議藝術家艾未未在烏克蘭基輔展出新作，作品以刷白迷彩服包裹3個巨型幾何球體，由烏克蘭工匠打造金屬框架組成，靈感來自義大利藝術家達文西繪製、用以說明數學家理念的幾何插圖。（中央社提供）中國異議藝術家艾未未在烏克蘭基輔展出新作，作品以刷白迷彩服包裹3個巨型幾何球體，由烏克蘭工匠打造金屬框架組成，靈感來自義大利藝術家達文西繪製、用以說明數學家理念的幾何插圖。（中央社提供）

這件作品名為「三個完美比例球體與刷白的迷彩制服」（Three Perfectly Proportioned Spheres and Camouflage Uniforms Painted White，直譯），由烏克蘭工匠打造金屬框架組成，靈感來自義大利藝術家達文西繪製、用以說明數學家理念的幾何插圖。

中國異議藝術家艾未未在烏克蘭基輔展出新作。因艾未未反戰立場，用上由多種貓咪圖像拼貼而成的迷彩布料，取代軍裝。（中央社提供）中國異議藝術家艾未未在烏克蘭基輔展出新作。因艾未未反戰立場，用上由多種貓咪圖像拼貼而成的迷彩布料，取代軍裝。（中央社提供）

裝置由3個大小不一的金屬球體構成，其中最高者約9英尺，外觀宛如中空足球，外層以特製迷彩布料覆蓋。乍看似為軍用布料，實際上因艾未未反戰立場，改由用多種貓咪圖像拼貼而成的迷彩布料。艾未未作品結合達文西象徵理性與比例的幾何圖形，與象徵破壞的迷彩布料，試圖形成強烈對比。

中國異議藝術家艾未未在烏克蘭基輔展出新作。因艾未未反戰立場，用上由多種貓咪圖像拼貼而成的迷彩布料，取代軍裝。（中央社提供）中國異議藝術家艾未未在烏克蘭基輔展出新作。因艾未未反戰立場，用上由多種貓咪圖像拼貼而成的迷彩布料，取代軍裝。（中央社提供）

艾未未過往也曾以迷彩圖案作為創作媒介。他認為，迷彩從保護機制到混亂視覺，也具模糊政治與遮蔽真相的意涵。布料再塗上白色顏料，象徵「洗白」手法，深化諷刺政治審查與宣傳對現實的掩飾。

然而，這件作品也引發部分爭議。有烏人指出，在烏克蘭，迷彩軍服象徵對抗外敵的勇氣與榮譽，具高度象徵意義；而在俄羅斯宣傳語境中，白色常被視為「和平」象徵。部分觀眾認為，將迷彩軍服刷白，形同削弱原本的保護與抵抗意涵，甚至可能被誤解為呼籲接受一場不公正的和平。

艾未未表示，他來自中國，文化內一向有諷刺政治審查的「洗白」概念，但明白文化差異會有不同的詮釋。艾未未說，他喜歡探討「層層掩蓋」與「真實被隱藏」的概念。人們常因表象做出判斷，卻鮮少深入探究底層意涵。對他而言，戰爭本質在於摧毀生命，而沒有任何價值能凌駕於生命之上。他說：「支持個人、國家，可以有許多理由，關於領土、榮譽或眼前的安全威脅，但往往需要犧牲最大代價是生命。」

艾未未透露，他2年前即獲非營利藝術平台Ribbon International邀請參與合作，但他當時仍在評估。隨時間推移，國際藝術家對烏克蘭熱度逐漸下降，他希望藉此裝置再度喚起外界關注。他指出，由於作品規模龐大，須在當地製作，耗費相當多時間與資源，這也是他第3次造訪烏克蘭。艾未未表示，在戰爭中思考藝術的功能並不容易，但即使處於戰火中，人仍需要過有尊嚴的生活，包括接觸文化與藝術。

這件裝置藝術目前展出於烏克蘭展覽中心「第13號展館」（Pavilion 13）。該展館為蘇聯時期所建，曾用以展示煤礦相關主題。

這次訪烏，除了展出大型裝置藝術作品，艾未未也同步拍攝紀錄片。他表示，期間曾走訪烏東前線，與軍人接觸，也遇過持中國護照在火車上遭審查的情況。艾未未說：「戰爭就像一場暴風雨，每個人都會受到影響，站在雨中的人沒有一個人不會濕掉。」但他強調，最重要是在此艱難時間，仍有人希望透過文化與藝術堅持人道主義理念。

艾未未曾多次批評中國政府，2008年汶川地震後發起民間調查，追查校舍倒塌原因，後網上言論受到限制。2011年他曾因言論遭拘留，2015年離開中國，至今已在海外生活逾10年。流亡期間，艾未未曾居住於德國、英國與葡萄牙。他曾批評德國社會不夠開放，文化上難以包容外國人。儘管身在海外多年，他仍表示：「我是中國人，我說中國話，我有家人在中國。很自然會想回去。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應