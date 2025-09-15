當展覽謝幕藝術如何延續？北美館「循環計畫」揭曉答案

「TFAM↔REUSE北美館計畫」退役軟木徽章。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館近年推動的「TFAM↔REUSE循環計畫」，以「Not Just Today, Upcycle for All」為理念，將展覽廢料轉化為日常設計品，成為台灣藝文場館永續實踐的重要案例。

繼展布再製成限量包款、軟木牆材改造成花器與徽章後，北美館更將「循環」概念延伸至館內服務，打造「退役軟木坐墊」回流館舍使用。北美館表示，「循環不只是賣商品，而是打造完整的再生系統，讓廢料成為資源。」

北美館亦指出，近年歐美大型美術館如 MoMA、Tate 也積極投入永續設計，而台灣也正逐步與國際趨勢接軌。從限量商品到教育推廣，藝術館舍不再只是展覽平台，更是生活方式的倡議者。

TFAM↔REUSE退役軟木花器。（北美館提供）「TFAM↔REUSE退役軟木花器」，所有材質皆可拆解、回收再利用。（北美館提供）

觀眾到訪北美館，不只看展，還能實際帶回「永續的生活提案」。從包袋到花器，這些商品既承載展覽故事，也讓每位觀眾成為環保行動的一部分。

此次推出2款衍生產品，「退役軟木花器」與「退役軟木徽章」，於環狀造型中含有碳化軟木透氣的質地與天然氣味，以及多彩且有彈性的回收泡棉，展現「天然再生」與「循環再利用」的雙重價值。它們還能吸附並緩緩釋放精油香氣，讓使用者在生活中隨時感受療癒氣息。花器可放入各種花材或擴香棒，增添生活的趣味；徽章則兼具個人配飾與隨身香氛功能，為日常造型增添細膩氣質。北美館期望，透過循環設計，讓藝術走出展場，真正進入每個人的日常。

