自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

當展覽謝幕藝術如何延續？北美館「循環計畫」揭曉答案

2025/09/15 11:00

「TFAM↔REUSE北美館計畫」退役軟木徽章。（北美館提供）「TFAM↔REUSE北美館計畫」退役軟木徽章。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館近年推動的「TFAM↔REUSE循環計畫」，以「Not Just Today, Upcycle for All」為理念，將展覽廢料轉化為日常設計品，成為台灣藝文場館永續實踐的重要案例。

繼展布再製成限量包款、軟木牆材改造成花器與徽章後，北美館更將「循環」概念延伸至館內服務，打造「退役軟木坐墊」回流館舍使用。北美館表示，「循環不只是賣商品，而是打造完整的再生系統，讓廢料成為資源。」

北美館亦指出，近年歐美大型美術館如 MoMA、Tate 也積極投入永續設計，而台灣也正逐步與國際趨勢接軌。從限量商品到教育推廣，藝術館舍不再只是展覽平台，更是生活方式的倡議者。

TFAM↔REUSE退役軟木花器。（北美館提供）TFAM↔REUSE退役軟木花器。（北美館提供）「TFAM↔REUSE退役軟木花器」，所有材質皆可拆解、回收再利用。（北美館提供）「TFAM↔REUSE退役軟木花器」，所有材質皆可拆解、回收再利用。（北美館提供）

觀眾到訪北美館，不只看展，還能實際帶回「永續的生活提案」。從包袋到花器，這些商品既承載展覽故事，也讓每位觀眾成為環保行動的一部分。

此次推出2款衍生產品，「退役軟木花器」與「退役軟木徽章」，於環狀造型中含有碳化軟木透氣的質地與天然氣味，以及多彩且有彈性的回收泡棉，展現「天然再生」與「循環再利用」的雙重價值。它們還能吸附並緩緩釋放精油香氣，讓使用者在生活中隨時感受療癒氣息。花器可放入各種花材或擴香棒，增添生活的趣味；徽章則兼具個人配飾與隨身香氛功能，為日常造型增添細膩氣質。北美館期望，透過循環設計，讓藝術走出展場，真正進入每個人的日常。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應